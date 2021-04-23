Предположительно, к концу года турпотоки в Беларусь и из Беларуси существенно увеличатся. Такое мнение сегодня во время беседы с журналистами на полях 23-й международной весенней выставки-ярмарки «Отдых-2021» высказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.
Он отметил, что в эти дни в Минске на площадке Национального выставочного центра «БелЭкспо» собрались профи турбизнеса из разных стран, чтобы обменяться мнениями о том, как в условиях пандемии восстанавливать туризм.
– Первый офлайн-форум прошел в Москве, сейчас – у нас, это придает позитив, – подчеркнул замминистра. – Мы не остановились – инфраструктура готовится во всех регионах, чтобы с открытием границ было чем удивить потребителей. Внимание уделяется и внутреннему туризму – неспроста это особенность выставки. Здесь посетители могут ознакомиться с медицинским, культурно-познавательным, промышленным туризмом и многими другими направлениями.
Отвечая на вопрос о том, когда же международный туризм начнет восстанавливаться, Михаил Портной заметил, что в Беларуси, как и в мире, растет число вакцинированных граждан. А это дает основания предполагать, что к концу 2021 года существенно увеличится число путешествий – иностранцев к нам и наших граждан за рубеж.
23–25 апреля в Минске проходит международная выставка-ярмарка туристских услуг «Отдых-2021». Акцент в этот раз сделан на внутренний туризм. Пройдет также воркшоп «Отдых и путешествия», где представители бизнеса смогут наладить контакт.
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Портной: предположительно, к концу года турпотоки в Беларусь и из Беларуси существенно увеличатся
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