Портной: предположительно, к концу года турпотоки в Беларусь и из Беларуси существенно увеличатся

Он отметил, что в эти дни в Минске на площадке Национального выставочного центра «БелЭкспо» собрались профи турбизнеса из разных стран, чтобы обменяться мнениями о том, как в условиях пандемии восстанавливать туризм.– подчеркнул замминистра.Отвечая на вопрос о том, когда же международный туризм начнет восстанавливаться, Михаил Портной заметил, что в Беларуси, как и в мире, растет число вакцинированных граждан. А это дает основания предполагать, что к концу 2021 года существенно увеличится число путешествий – иностранцев к нам и наших граждан за рубеж.23–25 апреля в Минске проходит международная выставка-ярмарка туристских услуг «Отдых-2021». Акцент в этот раз сделан на внутренний туризм. Пройдет также воркшоп «Отдых и путешествия», где представители бизнеса смогут наладить контакт.