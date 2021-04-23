Портной: после открытия границ Беларусь предложит качественный турпродукт на любой вкус

, – сказал он.Заместитель министра напомнил, что прошедший год выдался трудным для туризма. В то же время на уровне Главы государства, Правительства немало сделано для того, чтобы сохранить трудовые коллективы отрасли:(министерство. – Прим. ред.)Михаил Портной обратил внимание на то, что в экспозиции выставки «Отдых-2021» акцент сделан на внутреннем туризме. Все регионы представили эксклюзивные предложения, готовы рассказать о своих изюминках в сфере отдыха и сферы гостеприимства. Это дает возможность путешественникам по-новому взглянуть на туристический потенциал страны.В свою очередь генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили в своем приветствии участникам выставки выразил особую благодарность Беларуси за активное развитие туризма на селе., – сказал он.По мнению главы организации, выставка «Отдых-2021» является важной площадкой для внедрения новых идей и развития сотрудничества, что позволит туризму «стать драйвером в процессе восстановления от последствий кризиса».Международная весенняя выставка-ярмарка туристских услуг «Отдых-2021» открылась в пятницу в выставочном павильона на проспекте Машерова, 14 и продолжит свою работу до воскресенья. В тематическом форуме принимают участие более 100 экспонентов.