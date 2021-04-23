Портной: после открытия границ Беларусь предложит качественный турпродукт на любой вкус

Начавшая работу в Минске выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых-2021» является хорошим трамплином для дальнейшей успешной работы отрасли после возобновления сообщения между странами, ограниченного в связи с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной в пятницу на открытии выставки, передает корреспондент sb.by.
– Эта выставка – хорошая площадка для движения вперед, – сказал он. – Туристические потоки понемногу восстанавливаются. Хотелось бы, конечно, чтобы это происходило быстрее. Вместе с тем вакцинация сделает свое дело, границы, мы думаем, будут постепенно открываться, и мы будем путешествовать. Для Беларуси открытие границ не станет неожиданностью – мы предложим качественный туристический продукт на любой вкус.
Заместитель министра напомнил, что прошедший год выдался трудным для туризма. В то же время на уровне Главы государства, Правительства немало сделано для того, чтобы сохранить трудовые коллективы отрасли:
– В частности, приняты два указа Президента, которые позволили получить субсидии, отсрочки, рассрочки. На уровне исполнительной власти – индивидуальный подход ко всем туристическим предприятиям. Мы (министерство. – Прим. ред.) тоже не сидели сложа руки. Совершенствовалась инфраструктура туризма, готовились кадры, в том числе экскурсоводы, гиды-перевозчики для целевых аудиторий. Только силами Национального агентства по туризму во всех регионах Беларуси было проведено более 15 образовательных семинаров.
Михаил Портной обратил внимание на то, что в экспозиции выставки «Отдых-2021» акцент сделан на внутреннем туризме. Все регионы представили эксклюзивные предложения, готовы рассказать о своих изюминках в сфере отдыха и сферы гостеприимства. Это дает возможность путешественникам по-новому взглянуть на туристический потенциал страны.
В свою очередь генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили в своем приветствии участникам выставки выразил особую благодарность Беларуси за активное развитие туризма на селе.
– Позвольте выразить благодарность вашей стране за инициативы развития туризма в сельской местности, – сказал он. – Это приоритет в нашей работе. Мы недавно запустили глобальный конкурс стартапов в данной области, в ближайшее время планируем инициировать еще больше проектов.
По мнению главы организации, выставка «Отдых-2021» является важной площадкой для внедрения новых идей и развития сотрудничества, что позволит туризму «стать драйвером в процессе восстановления от последствий кризиса».
Международная весенняя выставка-ярмарка туристских услуг «Отдых-2021» открылась в пятницу в выставочном павильона на проспекте Машерова, 14 и продолжит свою работу до воскресенья. В тематическом форуме принимают участие более 100 экспонентов.
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Портной: после открытия границ Беларусь предложит качественный турпродукт на любой вкус
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