Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства - Андрейченко

Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства - Андрейченко

Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства. Об этом заявил первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на 59-й сессии Парламентского собрания. 

– К сожалению, эпидемиологическая ситуация по-прежнему не позволяет нам собраться в традиционном формате и лично обсудить многие актуальные вопросы союзного строительства. Но, как показывает практика работы союзного парламента и наше сегодняшнее заседание, это не снижает интенсивности и значимости контактов, совместной деятельности по углублению и расширению интеграционных процессов. Уверен, что в скором времени, используя в том числе прорывные достижения российских ученых в области создания эффективной вакцины против коронавируса, нам удастся справиться с этой проблемой, защитить жизнь и здоровье наших граждан, – сказал Владимир Андрейченко.

По его мнению, не менее разрушительным по своим масштабам и последствиям является вирус вседозволенности со стороны отдельных государств, стремление к решению вопросов мировой политики с позиций силы, двойных стандартов и нарушения принципов международного права. 

– Мы прекрасно видим ситуацию в мире. Отказ ведущих стран Запада от многосторонности, политика диктата и санкций, информационные войны и гонка вооружений не просто набирают силу. Уже сегодня они подводят мир к той опасной черте, за которой единственно важным вопросом для всего человечества становится вопрос о его выживании. Противостоять этому мы можем только вместе, предпринимая решительные меры по наращиванию своего экономического и оборонного потенциала. В этой ситуации Союзное государство, которое всегда воспринималось нашими народами как локомотив интеграционных процессов, в очередной раз показывает свою особую значимость, – отметил он.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что многочисленные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против союза:

– Цель очевидна – оторвать Беларусь от России, разделить наши народы, используя для этого новейший арсенал информационных войн и разработок по проведению "цветных революций". Уверен, что вместе мы этого не допустим. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Футбол. Бурко, Селява и Архипов покинули солигорский «Шахтер»
В Минске пенсионер попал под поезд
Шаккалиев: антимонопольные органы государств-членов защищают конкуренцию в ЕАЭС
Скончался один из создателей мультфильма “Ну, погоди!”
«Нью-Джерси» отозвал Шаранговича из минского «Динамо»
Акция "Наши дети" с участием депутата Елены Потаповой прошла в детском саду № 5 Гродно
"Вместо карнавальных масок – защитные": лицеисты МВД примут участие в Новогоднем балу
Беларусь и Ватикан заинтересованы в активизации сотрудничества
Мир за выходные: новая блокада Великобритании, похолодание в отношениях России и США, ужесточение карантина в Украине
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Переговоры сначала капитуляция – где поставить вопрос?
Сроки призывной кампании продлены до 1 января в связи с эпидемической обстановкой
Виктория и Дэвид Бекхэм построят остров в Англии
Евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел
Катались на лошадях, смотрели "Один дома" и пили какао: выходные белорусов в Instagram
Новый уполномоченный по делам религий и национальностей: хотелось бы громче слышать голоса конфессий в поддержании традиционных семейных ценностей
Лукашенко: межконфессиональный мир будут пытаться разорвать, но мы должны не допустить этого
В Витебском районе открыли обновленный воинский мемориал
Парламентское собрание приняло бюджет СГ на 2021 год
Штрафы на сумму более 10 тысяч рублей получили в одной из торговых сетей за нарушение ценообразования
Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства - Андрейченко
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зайцы грызут кору
Новый глава ГТК: главное наше направление – электронная таможня
Кадровый день у Президента
Новый председатель Березинского райисполкома: всегда открыт для разговора
Вакцина от коронавируса «Спутник-V» зарегистрирована в Беларуси. Прививочная кампания начнется в январе
Руководитель ГТК, уполномоченный по делам религий и национальностей, местная власть и заместители министров: Лукашенко произвел кадровые назначения
Нужно подняться на четвертый этаж: ученые нашли простой способ проверить здоровье сердца
Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета
Лукашенко согласовал назначения в местной вертикали власти
Лукашенко обновил состав руководства Минздрава
Новые назначения в Минэкономики, Минтруда и соцзащиты
мнение
Вадим ГИГИН
Агенты бывают разные
Александр Румак назначен уполномоченным по делам религий и национальностей
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Минске в праздничные дни
В Мозырском районе местный житель хранил около 400 литров алкоголя
Электронная ярмарка вакансий пройдет в Дрогичинском районе 22 декабря
В ВОЗ заявили, что пока нет данных о влиянии нового штамма коронавируса на уровень смертности
Как украсить дом к году Быка
Закрытия не будет? "Первый канал" ответил на слухи о приостановке программы Елены Малышевой
В Светлогорском районе на пожаре из-за сигареты погиб молодой мужчина
Привычный способ прогулки опасен для домашнего питомца – ветеринарный врач
Погода 22 декабря: мокрый снег, гололед и от -5 °С до +3 °С
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Незнакомец на хуторе
Доктор Мясников рассказал, какие болезни лечит кофе
Ущерб мировой экономике от контрафактной продукции оценивается в более 500 млрд долларов
В Каменецком районе в реке нашли тело пропавшей без вести женщины
Авторы
СКАНИРУЙТЕ