Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства - Андрейченко

Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства. Об этом заявил первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на 59-й сессии Парламентского собрания.



– К сожалению, эпидемиологическая ситуация по-прежнему не позволяет нам собраться в традиционном формате и лично обсудить многие актуальные вопросы союзного строительства. Но, как показывает практика работы союзного парламента и наше сегодняшнее заседание, это не снижает интенсивности и значимости контактов, совместной деятельности по углублению и расширению интеграционных процессов. Уверен, что в скором времени, используя в том числе прорывные достижения российских ученых в области создания эффективной вакцины против коронавируса, нам удастся справиться с этой проблемой, защитить жизнь и здоровье наших граждан, – сказал Владимир Андрейченко.



По его мнению, не менее разрушительным по своим масштабам и последствиям является вирус вседозволенности со стороны отдельных государств, стремление к решению вопросов мировой политики с позиций силы, двойных стандартов и нарушения принципов международного права.



– Мы прекрасно видим ситуацию в мире. Отказ ведущих стран Запада от многосторонности, политика диктата и санкций, информационные войны и гонка вооружений не просто набирают силу. Уже сегодня они подводят мир к той опасной черте, за которой единственно важным вопросом для всего человечества становится вопрос о его выживании. Противостоять этому мы можем только вместе, предпринимая решительные меры по наращиванию своего экономического и оборонного потенциала. В этой ситуации Союзное государство, которое всегда воспринималось нашими народами как локомотив интеграционных процессов, в очередной раз показывает свою особую значимость, – отметил он.



Владимир Андрейченко подчеркнул, что многочисленные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против союза:



– Цель очевидна – оторвать Беларусь от России, разделить наши народы, используя для этого новейший арсенал информационных войн и разработок по проведению "цветных революций". Уверен, что вместе мы этого не допустим.