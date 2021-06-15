Театрализованный концерт "Рио-Рита" Государственного камерного хора Беларуси, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны, пройдет 17 июня в Белгосфилармонии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.
– На сцене оживут истории 1930–1940 годов. Их воплотят в жизнь в том числе с помощью архивных фото- и видеоматериалов довоенного Минска, предоставленных Национальной киностудией "Беларусьфильм", студией исторических фильмов "Мастерская Владимира Бокуна" и Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов. А музыка еще больше погрузит зрителей в атмосферу военного времени, – прокомментировали организаторы.
Прозвучат популярные песни и мелодии довоенной жизни "Катюша", "Утомленное солнце", "Синий платочек", "Три танкиста", вальс "Осенний сон", пасодобль "Рио-Рита".
В главных ролях театрализованного музыкального действия выступят актриса Национального драматического театра им. М. Горького Ольга Здярская и актер театра и кино Игорь Петров. Также на сцену поднимутся артисты Государственного камерного хора Беларуси. В концерте также примут участие солисты танцевального коллектива "Феерия" и инструментальная группа под управлением заслуженного артиста Беларуси Александра Кремко. Автор сценария и режиссер – Игорь Петров.
Фото: архив БЕЛТА
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Попурри из песен военных лет прозвучит в Белгосфилармонии 17 июня
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