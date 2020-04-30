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  2. Популярный фестиваль Atlas Weekend отменили в Украине

Популярный фестиваль Atlas Weekend отменили в Украине

Следующий музыкальный форум должен состояться в начале июля 2021 года, сообщает "Униан".


Фестиваль Atlas Wekend перенесли на год, теперь он должен состояться 6—11 июля 2021 года.

— По не зависящим от нас обстоятельствам Atlas Weekend откладывается до следующего года. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать опасности наших гостей, команду фестиваля и наших артистов,  рассказали организаторы. 

По их словам, купленные на форум билеты будут действительны и в следующем году.

— В настоящее время мы ведем переговоры со всеми артистами, чтобы полностью сохранить уже объявленный лайн-ап. Также планируем анонсы новых артистов, которые присоединятся к фестивалю в следующем году добавили организаторы.

На фестивале 2020 года должны были выступить такие артисты как A$AP Rocky, Twenty One Pilots, Placebo и Dimitri Vegas & Like Mike.

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