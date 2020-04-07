Популярное в Могилеве кафе закрыто для посетителей — повара будут готовить еду для медиков

Популярное в Могилеве мини-кафе со вчерашнего дня закрыто для посетителей. Как решили на собрании его сотрудники — они будут продолжать готовить, но исключительно для медиков.

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Совладелец кафе Игорь Емашев уточняет:

— Сегодня очень важно поддержать врачей, и мы готовы отвозить в инфекционную больницу ежедневно около 100 порций шаурмы. Приступим к работе, как только получим разрешение санэпидемиологов. Надеюсь, это случится уже завтра.

Владельцы могилевского кафе, подключившиеся к благотворительной акции «Собери ссобойку доктору», запустили краудфандинг, разместили соответствующее объявление в соцсетях. Где в числе прочего сказано, что их собственных продуктовых запасов хватит на пару недель. Потому им требуется помощь земляков: деньгами, продуктами, оборудованием — нужны кастрюли, сковороды, ланч-боксы… И, по словам Емашева, могилевчане откликнулись на их призыв:

— На вчерашний день на наш счет они перечислили около 2,5 тысячи рублей, на которые мы будем закупать продукты. Продуктами, кстати, люди тоже уже помогают: привозят мясо, овощи. Коллеги, узнав о том, что мы хотели бы обеспечивать врачей и медперсонал еще и горячими обедами, передали нам во временное пользование оборудование. У нас ведь мини-кафе и техника соответствующая, а они предоставили нам плиту и духовку, чтобы мы смогли разнообразить меню.