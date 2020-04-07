Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+18 oC
USD: 2.55
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Популярное в Могилеве кафе закрыто для посетителей — повара будут готовить еду для медиков

Популярное в Могилеве кафе закрыто для посетителей — повара будут готовить еду для медиков

Популярное в Могилеве мини-кафе со вчерашнего дня закрыто для посетителей. Как решили на собрании его сотрудники — они будут продолжать готовить, но исключительно для медиков.

Фото: Instagram

Совладелец кафе Игорь Емашев уточняет:

— Сегодня очень важно поддержать врачей, и мы готовы отвозить в инфекционную больницу ежедневно около 100 порций шаурмы. Приступим к работе, как только получим разрешение санэпидемиологов. Надеюсь, это случится уже завтра.

Владельцы могилевского кафе, подключившиеся к благотворительной акции «Собери ссобойку доктору», запустили краудфандинг, разместили соответствующее объявление в соцсетях. Где в числе прочего сказано, что их собственных продуктовых запасов хватит на пару недель. Потому им требуется помощь земляков: деньгами, продуктами, оборудованием — нужны кастрюли, сковороды, ланч-боксы… И, по словам Емашева, могилевчане откликнулись на их призыв:

— На вчерашний день на наш счет они перечислили около 2,5 тысячи рублей, на которые мы будем закупать продукты. Продуктами, кстати, люди тоже уже помогают: привозят мясо, овощи. Коллеги, узнав о том, что мы хотели бы обеспечивать врачей и медперсонал еще и горячими обедами, передали нам во временное пользование оборудование. У нас ведь мини-кафе и техника соответствующая, а они предоставили нам плиту и духовку, чтобы мы смогли разнообразить меню.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Бизнес показывает пример поддержки медработников Минской области
Минобразования рекомендует выпускникам вместо запуска воздушных шаров посадить цветы и деревья
Министр по чрезвычайным ситуациям: «Центр безопасности» может заработать в Минске уже в этом году
В Климовичах столкнулось два Volkswagen. Пассажирку деблокировали спасатели
В Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка, посвященная освобождению узников Бухенвальда
Минчанин оплачивал покупки в интернете картами иностранцев
Караник: Важно не допустить лавинообразного распространения коронавируса
Литвин: заметно обострилась политика памяти
В Беларуси увеличили лимит по бесконтактным картам, которым можно воспользоваться без ПИН-кода
Почти 50 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
От какого слова «независимая аналитика»
Президент обсудил с министром по чрезвычайным ситуациям пожароопасную обстановку в стране
Депутаты рассмотрели новую редакцию закона о здравоохранении
Ситуация с коронавирусом в Беларуси остается контролируемой
В Пинском районе поддержали бизнес снижением арендной платы
Данилович: победа в Великой Отечественной войне имеет огромное значение для белорусской государственности
В пятницу в Беларуси от -2 до +13, в воскресенье снова потеплеет до +18
Власти Швейцарии приступили к ослаблению карантина
АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей
В Толочинском районе завфермой поймали на махинациях
Экспертная группа в Беларуси подготовит предложения по цифровым транспортным коридорам ЕАЭС
мнение
Всеволод ШИМОВ
Евросоюз: мигрантам здесь не рады
Авторы
СКАНИРУЙТЕ