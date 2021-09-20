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  2. Популярное средство для снижения температуры оказалось неэффективным

Популярное средство для снижения температуры оказалось неэффективным

Чай с малиновым вареньем не способствует снижению повышенной температуры у пациентов. Об этом в эфире программы "Жить здорово" сообщили специалисты.


По словам врача-педиатра, иммунолога, доктора медицинских наук, профессора Андрея Продеуса, ошибочно считать, что малина способна заменить ацетилсалициловую кислоту.

- Хотя салицилаты в малине содержатся, их доза на столько мизерная, что никаким образом не играет роли в снижении температуры. Поэтому ягода не заменит ацетилсалициловую кислоту, - обратил внимание профессор.

Вместе с тем врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева дополнила слова коллеги:

- Были проведены многочисленные исследования, которые показали, что сладкие растворы не являются лучшими напитками [при повышенной температуре], потому что микробы не меньше человека любят сладости. Поэтому лучше не налегать на такие чаи, а воспользоваться официальными препаратами, созданными для снижения температуры. И обязательно нужно много пить.

Фото: pixabay.com
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