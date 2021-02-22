Популярная ежедневная привычка увеличивает риск развития онкологии

Гаджеты стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Отказаться от устройств – значит расстаться со всеми удобствами, которые привнесли в жизнь технологии. Не все готовы пойти на подобный шаг, однако он необходим, ведь ежедневное использование гаджетов может привести к развитию онкологического заболевания. Об этом в программе "О самом главном" заявил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Низкочастотное ионизирующее облучение может спровоцировать развитие онкологического заболевания. Есть работы, которые говорят, что опухоль мозга чаще всего возникает из-за телефонов. У детей так точно, а у взрослых еще спорят, но, тем не менее, не отрицают этого, – рассказал врач.
По словам медика, малыши в целом очень легко подвержены поражению радиацией.
– Менингиома после компьютерной томографии возникает у одного ребенка на 500 испытуемых. Представляете, врачи прогнали 500 детей через исследования, и у одного из них ионизирующая радиация вызвала опухоль. Поэтому очень аккуратно посылайте малышей на эти процедуры. Взвесьте риски, отсюда ведь и мобильные телефоны. Поэтому мы и говорим: пользуйтесь наушниками, потому что на расстоянии полутора метров устройство более безопасно, – подчеркнул Александр Мясников.
Кроме того, медик заявил, что большинство мобильных устройств обладают превышающим норму излучением. Так, специалист рассказал об эксперименте, который когда-то проводил в студии во время программы. У телезрителей собрали гаджеты и проверили их. Оказалось, что под норму из двадцати телефонов попали только пять.
– При норме бывает опухоль, а если многократно превышает? Помните, это серьезная опасность, – заключил Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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