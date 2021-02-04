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Источник: Знамя юности
Знамя юности

Семейная пара из Минска собрала внушительную коллекцию наборов из кубиков Lego и теперь показывает их всем желающим

Попробуй собери

Три года и почти 6000 экспонатов, собранных из  кубиков Lego, понадобилось Надежде Соловьевой, ее мужу Виталию и двум детям, чтобы построить свой собственный, пусть и игрушечный, город.

Модель «Тысячелетнего сокола» собрана из почти 7500 элементов

Здесь есть средневековый замок и современные магазины, железнодорожная станция и аэропорт, парк аттракционов и космодром, парижская Эйфелева башня и минский Красный костел. Со временем пространства квартиры, способного уместить все это богатство, хватать перестало. И пара открыла музей, в основе которого – разноцветные пластмассовые кирпичики и маленькие фигурки, а по сути – вся история знаменитого на весь мир датского конструктора.

Героям комикса о Бэтмене посвящена отдельная серия Lego

Идею, признается Надежда, они с мужем подсмотрели у москвичей. Шесть лет назад похожий частный музей открыла в России такая же семья любителей Lego. Сейчас в коллекции минчан более 7,5 тысячи экспонатов, и, возможно, она уже крупнейшая в мире. Так это или нет, совсем скоро скажут эксперты Книги рекордов Гиннесса. В прошлом году Надежда и Виталий подали заявку в представительство справочника:

– Ее анализировали несколько месяцев и в конце концов прислали одобрение. Сейчас наша задача – собрать видеодоказательства. Для этого нужно записать ролик, где с нами будут ходить эксперты и считать каждый набор.

Магистр Йода из космической киносаги «Звездные войны»

Мир Lego только на первый взгляд детский проект. На деле же эти маленькие пластмассовые детали когда-то изменили представление в том числе о современном искусстве. Сегодня с использованием кубиков Lego создаются полнометражные мультфильмы и фильмы, а специальные фанатские наборы – это и развлечение, и весьма выгодные вложения. Гордость коллекции минчан – набор Lego 1968 года, цена на который на аукционах с каждым годом только растет.

Тадж-Махал в свое время стал крупнейшей моделью в истории компании
 
Все игрушки и инсталляции в Las Legas (так называется музей) сгруппированы по залам и тематически. От простеньких раритетов – к современным наборам, которые отличаются повышенной сложностью сборки. Это, например, известная среди поклонников серия Creator Expert. Скажем, всего 1087 деталей понадобится, чтобы собрать лунный модуль корабля Apollo 11 NASA. А вот на Тадж-Махал, в свою очередь, уйдет почти 6000 деталей. Знаменитый индийский мавзолей-мечеть компания начала выпускать в 2008 году, и долгое время он считался самым большим серийным набором в производстве Lego. Спустя несколько лет, к радости фанатов «Звездных войн», создатели конструктора пошли еще дальше и представили поклонникам саги суперскоростной корабль Хана Соло («Тысячелетний сокол»), насчитывающий чуть более 7500 элементов. «Звездным войнам», к слову, в музее посвящен отдельный зал. Серия Star Wars у Lego одна из самых популярных, замечает Надежда:

– Она состоит из более чем ста единиц боевой техники (штурмовики, космические корабли, самолеты) и персонажей (Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, магистр Йода, дроиды, имперские штурмовики). По сути это целая вселенная, в которой можно придумывать даже свои, новые сюжеты космической саги.

Lego-копия Тауэрского моста…

…и героев мультфильма «Миньоны»

С мировым кинематографом, впрочем, компания Lego подружилась уже давно. Новые серии, посвященные популярным фильмам и сериалам, выходят практически ежегодно. Так, в Las Legas можно посмотреть на игрушечных Рейчел, Фиби и компанию – героев культового амери­канского сериала «Друзья». Есть здесь и персонажи из «Гарри Поттера» и «Властелина колец», а еще главные герои одного из самых популярных научно-фантастических сериалов прошлых лет – речь об «Очень странных делах», конечно. О мультяшках тоже не забыли: миньоны, черепашки-ниндзя и семейство Симпсонов тоже прописались в стек­лянных витринах. Хотя изначально, говорит Надежда, была идея сделать все пространство открытым, но практически сразу от нее отказались:

– Во-первых, в целях безопасности. Малыши легко могут проглотить пластмассовые детали и кубики. Во-вторых, создание макетов требует мастерства и терпения. Жалко, если одним неосторожным движением многочасовой труд будет разрушен. Ну и в-третьих, так надежнее: мы точно будем знать, что все экспонаты на месте.

Хагрид и Гарри Поттер из знаменитой киновселенной

Соседний зал наверняка придется по вкусу будущим технарям. В нем собрана коллекция серии Technic. Джипы, внедорожники, бетономешалка, скоростной вездеход, спасательный вертолет – зависнуть у витрин можно до вечера. А вот посмотреть на то, как функционирует городская инфраструктура, можно благодаря «Городу» – это интерактивный макет современного мегаполиса, полностью созданный из кубиков Lego. Торговые центры, парк, метрополитен, вокзал с поездами, банк и кинотеатр… И главное, все это работает! Нажимая на кнопки, можно запустить строительный кран или, скажем, поезд. А еще – включить ночной режим, тогда в домах загорятся окна, а на улицах фонари.

В распоряжении гостей также консоли с Lego-играми и столы с деталями конструктора. Можно, вдохновившись увиденным, попробовать повторить простенький экспонат из музейной коллекции или собрать что-то свое. Владельцы Las Legas, к слову, когда-то так и сделали. В коллекции есть несколько топовых достопримечательностей Минска, в числе которых – Красный костел, Дворец спорта и 15-й корпус БНТУ, больше известный среди студентов под названием «Корабль».

15-й корпус БНТУ, Красный костел, Дворец спорта.

КСТАТИ

Самые дорогие наборы – с мировыми достопримечательностями. Дело в том, что для выпуска такого набора компания Lego должна получить специальное разрешение. Это сказывается, естественно, на стоимости будущего набора.

leonovich@sb.by

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Фото: Михалевич Диана
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