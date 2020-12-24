Флот белорусской авиакомпании 23 декабря пополнился новым самолетом Embraer E195-E2. И это не все – в начале следующего года ожидается прибытие еще двух самолетов. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
В «Белавиа» отметили, что Embraer E195-E2 отличается от самолетов нынешнего поколения своей экономичностью, а также является самым тихим и экологичным в своем классе. Самолет сможет перевозить 125 пассажиров – это на 18 больше, чем в самолете первого поколения.
Кстати, «Белавиа» стала седьмой авиакомпанией мира, которая использует воздушные суда Embraer второго поколения.
«Для авиакомпании важной задачей является обновление парка воздушных судов. Поставка Embraer E195-E2 – важный шаг в модернизации флота «Белавиа», который позволит повысить уровень сервиса, а экономичность данного типа воздушного судна – снизить стоимость авиабилетов. За 8 лет сотрудничества с Embraer мы получили и успешно эксплуатируем 12 самолетов от бразильского производителя, которые особенно ценят наши пассажиры за комфорт и безопасность. Надеемся, что и самолет нового поколения покорит их сердца», – сказал генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.
В Embraer отметили, что будут рады продолжить сотрудничество с «Белавиа» по обновлению парка воздушных судов.
Новые самолеты наш авиаперевозчик намерен применять на маршрутах в Лондон, Барселону, Нур-Султан, Мюнхен, Париж, Сочи и Амстердам.
Фото: «Белавиа»
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Пополнение во флоте. «Белавиа» получила первый самолет нового поколения Embraer E195-E2
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