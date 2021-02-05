Помощников вызывали? Активисты Минской городской организации БРСМ помогают в расчистке улиц от снега

В четверг волонтеры Советского района помогли очистить от снега территорию яслей-сада № 307, в пятницу трудовую инициативу подхватили ребята из других частей города. В Партизанском районе активистов в ярких ветровках с логотипом городской организации БРСМ можно было увидеть за работой у школы № 87 и рядом с детскими садами. Курсанты Белорусской государственной академии авиации убрали снег возле дома пожилой жительницы, а курсанты Военной академии в команде с другими волонтерами трудились на территории Храма-памятника в честь Всех Святых. К республиканскому челленджу подключился и первый секретарь Минского горкома БРСМ Роман Бондарук:Фото БРСМ