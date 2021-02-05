Снегопад, который обрушился на Минск в четверг, доставил немало хлопот. Коммунальные службы в режиме нон-стоп занимались расчисткой проезжей части, остановок общественного транспорта и дворов. В борьбу с последствиями непогоды включились и активисты Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи, которые присоединились к республиканскому челленджу «Убираем снег вместе».
В четверг волонтеры Советского района помогли очистить от снега территорию яслей-сада № 307, в пятницу трудовую инициативу подхватили ребята из других частей города. В Партизанском районе активистов в ярких ветровках с логотипом городской организации БРСМ можно было увидеть за работой у школы № 87 и рядом с детскими садами. Курсанты Белорусской государственной академии авиации убрали снег возле дома пожилой жительницы, а курсанты Военной академии в команде с другими волонтерами трудились на территории Храма-памятника в честь Всех Святых. К республиканскому челленджу подключился и первый секретарь Минского горкома БРСМ Роман Бондарук:
– Наши активисты охотно откликнулись на предложение помочь коммунальным службам и жителям города. При каждом районном комитете БРСМ Минска созданы "горячие линии", где можно оставить заявку на оказание помощи по очистке территории от снега. Мы с радостью поможем.
Фото БРСМ
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Помощников вызывали? Активисты Минской городской организации БРСМ помогают в расчистке улиц от снега
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