Помощник Президента Лавринович провел прямую линию в Вороново

На прямую телефонную линию помощника Президента – инспектора по Гродненской области Ивана Лавриновича в Вороновском райисполкоме обратились 17 человек. Большинство вопросов касалось трудностей, связанных с работой ЖКХ, обсуждалась тема развития сельских территорий.

Жительница горпоселка Радунь Мария Янкевич рассказала, что многоквартирный дом, в котором у нее квартира, признали аварийным. Однако когда ее будут выселять, неизвестно.

Председатель Вороновского райисполкома Николай Розум пояснил, что на самом деле дом не относится к категории аварийных. Согласно заключению специальной комиссии, он требует капитального ремонта. Однако проводить эти работы экономически нецелесообразно. Людям предложат компенсацию, которая позволит вложиться в приобретение другого жилья, и предоставят варианты социальных квартир. Для Марии Казимировны тоже ищут подходящее предложение с учетом ее пожеланий, в Радуни или Вороново, исключив другие населенные пункты.

Ирина Тимощенко из Вороново попросила помочь родителям в Лидском районе с обеспечением кормами для скота на личном подворье. Трудолюбивые хозяева держат 10 коров, молоко сдают государству. Местное сельхозпредприятие предлагает сено по коммерческой цене, а для них это слишком дорого. Помощник Президента поручил руководству Лидского района выехать на место, разобраться в ситуации и помочь сельчанам.

Подводя итоги общения, Иван Лавринович обратил внимание на важность развития сельскохозяйственных районов:

– Глава государства обращает на них особое внимание. Чтобы занять людей, здесь должно быть развито свое производство. Видно, что люди на Вороновщине любят трудиться на земле, и это стремление надо поощрять.