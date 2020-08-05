Помощник Президента Иван Лавринович провел "прямую линию" в Свислочском райисполкоме

Прямую телефонную линию провел в среду в Свислочском райисполкоме помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, сообщает корреспондент sb.by.

Дозвониться успели 15 человек. В основном вопросы касались ремонта и строительства дорог, звучали просьбы и личного характера. Каждого из собеседников Иван Антонович внимательно выслушал и постарался найти оптимальное решение по каждой из затронутых тем.

Одними из первых дозвонились жители улицы Короткевича из Свислочи. Они пожаловались на плохое качество грунтового покрытия. Постоянное грейдирование не помогает – видимо, стоит поменять состав смеси, чтобы она так быстро не размывалась дождями. Иван Лавринович с доводами согласился: по его мнению, достаточно раз и навсегда просыпать улицу мелким гравием – и она станет гораздо устойчивее к непогоде. Качество выполнения этой работы он взял под свой личный контроль:

– Я подчеркиваю, сделать это нужно как следует, по-человечески!

Асфальтировать 10-киломеровый участок дороги между агрогородком Новый Двор и своей Корнадью попросили жители этого села. Помощник Президента проинформировал их, что в рамках реализации областной программы «Дороги Беларуси» трасса будет асфальтироваться участками, поэтапно. Полностью работа завершится в 2023 году.

– В последнее время уделяется большое внимание дорогам. Люди это видят и, естественно, хотят, чтобы процесс двигался быстрее. Районной власти необходимо учитывать это пожелание. Необходимо планировать и знать, что конкретно будет сделано в следующем году, через год, через три года, – и информировать людей. Агрогородкам – особое внимание. В них необходимо постоянно улучшать качество жизни. Люди хотят жить лучше – и мы должны делать все, чтобы так и было.