Помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич посетил завод крупнопанельного домостроения Витебского ДСК

– расставил акценты Анатолий Линевич.Как сообщил генеральный директор ГП «Витебский ДСК» Антон Дубовиков, несмотря на загрузку в 72%, основные доведенные задания и показатели за 10 месяцев выполнены, получена чистая прибыль, прибыль от реализации, выполнены поручения по сдаче квадратных метров жилья в эксплуатацию.Витебский ДСК экспортирует свой железобетон в российские города Псков, Великие Луки, Смоленск, ведет переговоры по строительству жилого дома в Калуге. Но нормально сработать и заработать можно только тогда, когда в процессе строительства и продажи готовых продуктов меньше участников, убежден Антон Владимирович:Работники ДСК задали волнующие вопросы Анатолию Константиновичу. Основная тема, которая беспокоит весь коллектив, – развитие строительной отрасли в целом по стране. Анатолий Линевич заверил их, что снижения уровня строительства по стране не ожидается: