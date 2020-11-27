Помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич посетил завод крупнопанельного домостроения Витебского ДСК

Витебский домостроительный комбинат – динамично развивающееся предприятие, которое выполняет широкий комплекс общестроительных и специальных видов работ с применением современных материалов и технологий. Завод КПД производит и реализует обширный ассортимент железобетонных изделий и конструкций, готовые комплекты жилых домов.
– Мне хотелось самому увидеть, как развивается стабильно работающее предприятие, где трудится 1600 человек, планы перевыполняются на 110%, растет заработная плата, хотелось увидеть технологическую цепочку. Оно модернизировано, процесс идет, но пока не полностью загружено. Чтобы этот пробел устранить, в следующем году надо увеличить мощности, объем экспорта, – расставил акценты Анатолий Линевич.
Как сообщил генеральный директор ГП «Витебский ДСК» Антон Дубовиков, несмотря на загрузку в 72%, основные доведенные задания и показатели за 10 месяцев выполнены, получена чистая прибыль, прибыль от реализации, выполнены поручения по сдаче квадратных метров жилья в эксплуатацию.
Витебский ДСК экспортирует свой железобетон в российские города Псков, Великие Луки, Смоленск, ведет переговоры по строительству жилого дома в Калуге. Но нормально сработать и заработать можно только тогда, когда в процессе строительства и продажи готовых продуктов меньше участников, убежден Антон Владимирович:
– Для этого нужно каким-то образом получать либо покупать землю на территории Российской Федерации, строить дома, продавать готовое жилье. Так мы получим дополнительную загрузку и прибыль.
Работники ДСК задали волнующие вопросы Анатолию Константиновичу. Основная тема, которая беспокоит весь коллектив, – развитие строительной отрасли в целом по стране. Анатолий Линевич заверил их, что снижения уровня строительства по стране не ожидается:
– Строительство – это локомотив экономики любой страны. Жилье будет востребовано всегда, поэтому и у вас работа будет всегда.
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Помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич посетил завод крупнопанельного домостроения Витебского ДСК
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ