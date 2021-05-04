Со своими проблемами к помощнику Президента пришли девять жителей региона. Жительница Гомеля Вера Белоус высказалась против открытия магазинов на первом этаже жилых домов, опасаясь, что от этого пострадают зеленые насаждения. В месте проживания гомельчанки, по ее мнению, остановка общественного транспорта размещена непосредственно перед домом – неплохо бы ее перенести.
Гомельчанин Олег Богданов пришел с предложением о применении в сельском хозяйстве нанотехнологий, в частности микроудобрения нанокремния. Его производством занимается московская фирма. По мнению горожанина, эффект от использования удобрения способен принести пятикратную прибыль.
Ряд проблем – из области медицины. Гомельчанин-пенсионер сетовал на рост цен на лекарства, причем в разных аптечных сетях.
Все проблемы взяты помощником Президента на контроль. В зависимости от сути адресованы местным властям или организациям, в компетенции которых находится их решение. По некоторым вопросам Николай Рогащук высказал намерение лично побывать на месте и понять обстановку. Подводя итоги общения, он резюмировал, что такие приемы позволяют узнать, что непосредственно волнует людей. Это одновременно и сложно, и интересно. Эта форма работы будет продолжена и дальше с выездом в районы.
Фото: gp.by
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Помощник Президента Беларуси – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук провел прием граждан
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