Помощник Президента Анатолий Маркевич провел "прямую линию" с жителями Барановичского района

Благоустройство, ремонт дорог и даже вопросы личного характера — вот с чем обращались сегодня жители Барановичского района на прямую телефонную линию, которую проводил помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Всего поступило шесть звонков. Вопросы решались оперативно. По некоторым адресам помощник Президента проехал лично сразу после "прямой линии".

К примеру, житель деревни Ольсевичи Сергей Тукай сетовал на гравийную дорогу, которую нужно подремонтировать, особенно после того как прошли дожди. Анатолий Маркевич не просто взял вопрос на контроль, а выехал на место с представителями местной власти. И уже там сделал вывод: работы будут проведены в течение следующей недели, до 9 мая.

А с жителями Барановичей, которые сообщили о том, что после ремонта одного из домов к местной аптеке не сделали дорожку, не только определились, что работы будут закончены, но и решили установить для детей во дворе малые архитектурные формы. В целом Анатолий Маркевич остался доволен сегодняшней "прямой линией":

— Все вопросы решаются конструктивно и быстро, понимание проблем абсолютное, отношение у жителей доброжелательное. Вопросы не надуманные и вполне решаемые. Побывали на месте, поговорили с людьми, наметили конкретику. Сегодня глобальных проблем не прозвучало, хотя жители района были осведомлены о предстоящей "прямой линии". Значит, местные органы власти очень конструктивно работают на местах.