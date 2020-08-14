Помощник Президента Анатолий Маркевич провел прямую линию и прием граждан в Ляховичском райисполкоме

Жительница агрогородка Нача Ляховичского района Татьяна Кудрявец рассказала, что вместе с супругом воспитывает пятерых детей. Сейчас она в отпуске по уходу за ребенком, муж работает в сельхозорганизации другого района. Раньше многодетной семье в ГП «Нача» предоставили служебное жилье, которое родители хотят выкупить. Однако, по словам женщины, дело никак не сдвинется с мертвой точки.Вникнув в ситуацию, Анатолий Маркевич отметил, что проблему, с которой обратилась Татьяна Кудрявец, берет на личный контроль. Если у многодетной семьи есть желание приватизировать жилье, значит, вопрос должен быть решен в соответствии с законом.Жительница райцентра Алина Лапич пришла на прием с коллективной просьбой жильцов многоквартирного дома по улице Чкалова, которые ждут капитального ремонта. На постройку в ближайшее время обратят внимание специалисты жилкоммунхоза и других служб. Соответствующее поручение дал помощник Президента.Во время общения в Ляховичском райисполкоме были также затронуты вопросы трудоустройства, содержания в порядке дворовых территорий и др. Подводя итог, Анатолий Маркевич заверил, что каждое обращение на контроле: