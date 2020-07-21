Помощник Президента Анатолий Маркевич провел "прямую линию" для жителей Каменецкого района

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Елена Николаевна из агрогородка Беловежский озвучила пожелание сельчан – построить в поселке бассейн:Председатель Каменецкого района Валентин Зайчук подтвердил – строительство бассейна именно в Беловежском вполне оправданно:Анатолий Маркевич предложил основательно изучить вопрос:Евгений Костючик из Каменца пожаловался на шум и запахи от производства, которое находится рядом с его домом. Переписка с различными инстанциями безрезультатна, установленные защитные экраны ситуацию не спасают. Председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук пояснил: предприятие недавно установило дополнительное оборудование, увеличило производственные мощности, но санитарно-защитные зоны остались прежними. Эксплуатация нового оборудования должна быть прекращена до тех пор, пока не будет разработана и утверждена необходимая документация.На "прямую линию" также обратились жители улицы Октябрьской. Поинтересовались, когда в их микрорайоне появятся водопровод и канализация. Ранее им предложили такой вариант строительства коммуникаций: половину стоимости водопровода и 70% стоимости канализации оплачивает государство, остальные затраты берут на себя горожане. Состоялось несколько общих собраний, но желающих оказалось немного.Анатолий Маркевич отметил: