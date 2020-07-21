Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Помощник Президента Анатолий Маркевич провел "прямую линию" для жителей Каменецкого района

Помощник Президента Анатолий Маркевич провел "прямую линию" для жителей Каменецкого района

Строительство инженерных сетей, земельные вопросы, развитие малых населенных пунктов – вот основные темы обращений к помощнику Президента – инспектору по Брестской области Анатолию Маркевичу, прозвучавшие во вторник в ходе "прямой линии" для жителей Каменецкого района, передает корреспондент sb.by.
Фото: БЕЛТА

Елена Николаевна из агрогородка Беловежский озвучила пожелание сельчан – построить в поселке бассейн:

– В Беловежском живет 2,5 тысячи человек, в соседнем Высоком – 5 тысяч. Плюс окрестные деревни. Спортзалов несколько, а вот бассейна нет. Такого объекта нам очень не хватает.

Председатель Каменецкого района Валентин Зайчук подтвердил – строительство бассейна именно в Беловежском вполне оправданно:

– Этот вопрос обсуждается не один год. В агрогородке будет новая котельная. К тому же в Беловежский удобно добираться из Минковичей, Рясны, Высокого.

Анатолий Маркевич предложил основательно изучить вопрос:

– Хотелось бы, чтобы в наших агрогородках были такие спортивные объекты, но пока все упирается в финансовые возможности. Тем не менее мы изучим ситуацию на уровне райисполкома, областного исполнительного комитета. Беловежский – прекрасный поселок, здесь много молодежи, местное хозяйство крепко стоит на ногах. Быть может, акционерное общество сможет чем-то помочь, подставить плечо?

Евгений Костючик из Каменца пожаловался на шум и запахи от производства, которое находится рядом с его домом. Переписка с различными инстанциями безрезультатна, установленные защитные экраны ситуацию не спасают. Председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук пояснил: предприятие недавно установило дополнительное оборудование, увеличило производственные мощности, но санитарно-защитные зоны остались прежними. Эксплуатация нового оборудования должна быть прекращена до тех пор, пока не будет разработана и утверждена необходимая документация.
На "прямую линию" также обратились жители улицы Октябрьской. Поинтересовались, когда в их микрорайоне появятся водопровод и канализация. Ранее им предложили такой вариант строительства коммуникаций: половину стоимости водопровода и 70% стоимости канализации оплачивает государство, остальные затраты берут на себя горожане. Состоялось несколько общих собраний, но желающих оказалось немного.

Анатолий Маркевич отметил:

–До конца июля специалисты просчитают примерную сумму затрат. Вы сможете ориентироваться, во сколько обойдется каждому и водопровод, и канализация. Проведете собрание, узнаете, сколько человек готовы участвовать в этом проекте. Будем исходить из этого, а уже после принимать какое-то решение.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Версия для печати
Новости и статьи
Максимальный балл на ЦТ по географии никто не набрал
Google объединила почту и видеозвонки в Android
Лукашенко в Гомеле пообщался с местными жителями
Шесть полос вместо трех – в Витебске начали реконструкцию улицы Гагарина
Помощник Президента Анатолий Линевич провел "прямую линию" и прием граждан в Толочинском районе
Певец Юрий Антонов попал в больницу
"Это очень нужный объект" – Лукашенко открыл центральную городскую поликлинику в Гомеле
Андрейченко: профессионализм медработников помог преодолеть ситуацию с COVID-19
Производство индейки в Копыльском районе открывает новые возможности для птицеводов и региона
Биржа: 21 июля доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
«Ты взгляни ему в лицо…»
Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех трамваях Минска
Глава Минздрава рассказал о перспективах развития скорой помощи
В БИСИ предложили формулу успешного экспорта
Валерий Бельский: мы должны совершенствовать свои механизмы поддержки экспорта
Помощник Президента Анатолий Маркевич провел "прямую линию" для жителей Каменецкого района
Экс-защитник «Детройта» подписал контракт с минским «Динамо»
Андрей Бирюков: машиностроительная отрасль станет локомотивом
Лукашенко: мы знаем как жить, и живем на своей земле
Караник: все центральные районные поликлиники Минска будут оснащены компьютерными томографами
Караник о новой гомельской поликлинике: подобные станут новым стандартом
блог
Сергей МИХОВИЧ
О пользе диспетчеров и биотехнологий
Эксперт: создание сервисов для потребителей в период пандемии позволило МАЗ нарастить долю на рынке
Александр Яловик, директор ОАО «Нефтезаводмонтаж»: критиковать проще, чем достигать вершин в работе
В Минске в I полугодии введено 4,5 тысячи новых квартир
Stadler завершил поставку поездов для минского метро
Лукашенко о системе здравоохранения Гомельщины: не хуже, чем у европейцев
Президент ориентирует Гомельский регион на активную мелиорацию
Выпускники аграрных классов могут поступать на некоторые специальности без вступительных экзаменов
Олег Макаров: формируется новая экономическая реальность
Азаренко сыграет на турнире в Лексингтоне, стартующем 10 августа
В Беларуси началась массовая уборка зерновых
мнение
Всеволод ШИМОВ
Ответ глобальным вызовам
Президент о профессиональных кадрах: наши люди умеют делать все
С 1 августа возобновляются краткосрочные свидания в учреждениях пенитенциарной системы
Прогноз погоды на 22 июля: кратковременные дожди и до +23 °С
Половина возбужденных белорусской таможней уголовных дел связана с попытками ввоза и оборота наркотиков
Свыше 1100 представителей частного бизнеса с начала года приняли участие в торгах услугами по лесозаготовке на БУТБ
В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с заложниками
Лукашенко: мы не могли бросить людей в Гомельской области
Минск в первом полугодии посетили более 200 тысяч иностранцев
Банк развития сможет самостоятельно отбирать коммерческие проекты для финансирования
Лукашенко о Гомельской области: особое мое внимание к территориям, пострадавшим после аварии на ЧАЭС
Лукашенко встречается с активом Гомельской области
Могилевский наркоконтроль задержал в Бобруйске закладчиков особо опасных психотропов
В Беларуси продлили госрегулирование цен на маски и дезсредства до 4 октября
Авторы
СКАНИРУЙТЕ