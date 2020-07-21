Помощник Президента Анатолий Маркевич провел "прямую линию" для жителей Каменецкого района

Строительство инженерных сетей, земельные вопросы, развитие малых населенных пунктов – вот основные темы обращений к помощнику Президента – инспектору по Брестской области Анатолию Маркевичу, прозвучавшие во вторник в ходе "прямой линии" для жителей Каменецкого района, передает корреспондент sb.by.
Фото: БЕЛТА
Елена Николаевна из агрогородка Беловежский озвучила пожелание сельчан – построить в поселке бассейн:
– В Беловежском живет 2,5 тысячи человек, в соседнем Высоком – 5 тысяч. Плюс окрестные деревни. Спортзалов несколько, а вот бассейна нет. Такого объекта нам очень не хватает.
Председатель Каменецкого района Валентин Зайчук подтвердил – строительство бассейна именно в Беловежском вполне оправданно:
– Этот вопрос обсуждается не один год. В агрогородке будет новая котельная. К тому же в Беловежский удобно добираться из Минковичей, Рясны, Высокого.
Анатолий Маркевич предложил основательно изучить вопрос:
– Хотелось бы, чтобы в наших агрогородках были такие спортивные объекты, но пока все упирается в финансовые возможности. Тем не менее мы изучим ситуацию на уровне райисполкома, областного исполнительного комитета. Беловежский – прекрасный поселок, здесь много молодежи, местное хозяйство крепко стоит на ногах. Быть может, акционерное общество сможет чем-то помочь, подставить плечо?
Евгений Костючик из Каменца пожаловался на шум и запахи от производства, которое находится рядом с его домом. Переписка с различными инстанциями безрезультатна, установленные защитные экраны ситуацию не спасают. Председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук пояснил: предприятие недавно установило дополнительное оборудование, увеличило производственные мощности, но санитарно-защитные зоны остались прежними. Эксплуатация нового оборудования должна быть прекращена до тех пор, пока не будет разработана и утверждена необходимая документация.
На "прямую линию" также обратились жители улицы Октябрьской. Поинтересовались, когда в их микрорайоне появятся водопровод и канализация. Ранее им предложили такой вариант строительства коммуникаций: половину стоимости водопровода и 70% стоимости канализации оплачивает государство, остальные затраты берут на себя горожане. Состоялось несколько общих собраний, но желающих оказалось немного.
Анатолий Маркевич отметил:
–До конца июля специалисты просчитают примерную сумму затрат. Вы сможете ориентироваться, во сколько обойдется каждому и водопровод, и канализация. Проведете собрание, узнаете, сколько человек готовы участвовать в этом проекте. Будем исходить из этого, а уже после принимать какое-то решение.
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Помощник Президента Анатолий Маркевич провел "прямую линию" для жителей Каменецкого района
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