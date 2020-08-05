Помощник Президента Анатолий Линевич выслушал граждан в Ушачском районе

Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провел в среду прямую телефонную линию и прием граждан в Ушачском райисполкоме. К нему обратились 7 человек.

Были и коллективные обращения. С таким на прием пришла жительница деревни Гута Нина Николаева:

- После того как нынешней весной в райцентре закрыли мост через реку Ушача, транспорт направили в объезд через наш населенный пункт. Несмотря на ограничивающие скорость знаки, полив и другие мероприятия, организованные ДРСУ-105, пыль и шум стоят невыносимые.

А вот бухгалтер из деревни Сорочино Ирина Маслюк не согласна со счетом в почти 1000 рублей, который в июне выставили ей за пользование водой. Заявительница думала, что потребляла техническую воду. Водоканал настаивает - чистую и качественную! С тарифами, полагает Анатолий Линевич, необходимо разобраться.

- Что касается Гуты, страдающей от интенсивного транспортного трафика, то мы подъедем туда с председателем Ушачского райисполкома Владимиром Авдошко, - отметил он. - Обсудим вопрос возможного асфальтирования дороги.

Пока решено, что деревенскую дорогу усиленно будут поливать.