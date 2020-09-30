Помощник Президента Анатолий Линевич встретился с коллективом Витебского завода тракторных запчастей

Витебский завод, который является частью холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ», – один из флагманов отечественного тракторостроения. Сегодня на нем трудятся без малого 500 человек. Основной профиль завода – производство узлов и деталей для сборочного конвейера ОАО «МТЗ». Кроме этого, предприятие занимается изготовлением запасных частей к тракторам МТЗ, товаров народного потребления, а также выступает дилером Минского тракторного завода.Со своими задачами здесь справляются довольно успешно. Объективно об этом говорят цифры. Директор завода Олег Шимченко конкретизирует:И это один из самых важных показателей, обозначил Анатолий Линевич:Возможностью задать вопрос помощнику Президента, а также представителям городской власти заводчане пользовались довольно активно. И одна из прямо или косвенно волнующих буквально каждого работника тем – это нехватка квалифицированных кадров. Говорили о том, что после ссузов и вузов выпускники приходят пусть и с разрядами, но далеко не всегда заточенными под реальное производство. По мнению руководства предприятия, есть некий разрыв между учебными предметами и задачами в цехах. Анатолий Линевич высказал свое мнение:Среди вопросов были и политические, например об активном информировании народа о внесении поправок в Конституцию, а также прозвучали пожелания изменений в социальной сфере. К примеру, о том, чтобы в молодежном микрорайоне Билево скорее появился еще один детский сад, а в городе – больше современных остановок общественного транспорта. В связи со сложившейся эпидобстановкой люди поинтересовались и вакцинацией от гриппа, попросили шире освещать эту тему, в том числе в точечном порядке.Все прозвучавшие вопросы и предложения, по словам Анатолия Линевича, будут взяты на карандаш и представлены на рассмотрение.