Помощник Президента Анатолий Линевич встретился с коллективом Витебского завода тракторных запчастей

Помощник Президента – инспектор по Витебской области побывал с рабочим визитом в ОАО «Витебский завод тракторных запасных частей», а также пообщался с его коллективом. Цель важна – дойти до каждого человека, услышать его проблемы, мнение и предложения.
Витебский завод, который является частью холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ», – один из флагманов отечественного тракторостроения. Сегодня на нем трудятся без малого 500 человек. Основной профиль завода – производство узлов и деталей для сборочного конвейера ОАО «МТЗ». Кроме этого, предприятие занимается изготовлением запасных частей к тракторам МТЗ, товаров народного потребления, а также выступает дилером Минского тракторного завода.
Со своими задачами здесь справляются довольно успешно. Объективно об этом говорят цифры. Директор завода Олег Шимченко конкретизирует:
– Темп роста к аналогичную периоду прошлого года составляет 109 процентов, а экспорта товаров – 114,8 процента. Рентабельность продаж на сегодня – 7,9 процента. Средняя заработная плата по предприятию – около 1200 рублей.
И это один из самых важных показателей, обозначил Анатолий Линевич:
– Ознакомившись с показателями и базой завода, приходишь к выводу, что это жизнеспособное, перспективное производство, которое может и должно смотреть вперед. Здесь для этого есть все необходимое: хорошая материальная база, трудоспособный, трезво оценивающий обстановку коллектив. Вкупе с модернизацией это даст хороший результат.
Возможностью задать вопрос помощнику Президента, а также представителям городской власти заводчане пользовались довольно активно. И одна из прямо или косвенно волнующих буквально каждого работника тем – это нехватка квалифицированных кадров. Говорили о том, что после ссузов и вузов выпускники приходят пусть и с разрядами, но далеко не всегда заточенными под реальное производство. По мнению руководства предприятия, есть некий разрыв между учебными предметами и задачами в цехах. Анатолий Линевич высказал свое мнение:
– Значит, нужно целенаправленно озаботиться профориентацией еще на уровне школы, побывать в классах, поговорить с ребятами. Как вариант, опытные работники могут читать лекции в профильных учреждениях образования, а возможно, стоит задуматься и о создании кластера.
Среди вопросов были и политические, например об активном информировании народа о внесении поправок в Конституцию, а также прозвучали пожелания изменений в социальной сфере. К примеру, о том, чтобы в молодежном микрорайоне Билево скорее появился еще один детский сад, а в городе – больше современных остановок общественного транспорта. В связи со сложившейся эпидобстановкой люди поинтересовались и вакцинацией от гриппа, попросили шире освещать эту тему, в том числе в точечном порядке.
Все прозвучавшие вопросы и предложения, по словам Анатолия Линевича, будут взяты на карандаш и представлены на рассмотрение.
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Помощник Президента Анатолий Линевич встретился с коллективом Витебского завода тракторных запчастей
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ