Помощник Президента Анатолий Линевич провел выездной прием граждан в Верхнедвинске

Помощник Президента — инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во вторник провел выездной прием граждан в Верхнедвинском райисполкоме.
На приеме было рассмотрено 5 вопросов. В частности, Татьяна Борисова из деревни Боровка интересовалась, можно ли безвозмездно оформить в собственность коммерческое жилье, которое она занимает. Ирина Недвигина и Валентина Нарубина из деревни Янино жаловались на соседей, которые якобы заняли земельный участок между домом и гаражом. А Игоря Урбана из агрогородка Бигосово не удовлетворяет температура горячей воды, которая подается в квартиру. По его мнению, она ниже норматива.
Анатолий Линевич пообещал, что по каждому обращению заявители получат разъяснения:
— По коммерческому жилью сразу можно сказать, что законодательство не позволяет его приватизировать. Земельный вопрос возьмет на контроль местная власть, чтобы подыскать людям альтернативный участок в пределах того же населенного пункта. А горячей водой займутся коммунальники, чтобы разобраться в ситуации и исправить ее.
Анатолий Линевич также провел прямую телефонную линию, на которую поступило 6 звонков. Часть вопросов касалась разбитых сельских дорог. Также во время посещения района помощник Президента пообщался с трудовыми коллективами Верхнедвинского маслосырзавода и ОАО «Бельковщина».