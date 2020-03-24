Помощник Президента Анатолий Линевич провел выездной прием граждан в Верхнедвинске

На приеме было рассмотрено 5 вопросов. В частности, Татьяна Борисова из деревни Боровка интересовалась, можно ли безвозмездно оформить в собственность коммерческое жилье, которое она занимает. Ирина Недвигина и Валентина Нарубина из деревни Янино жаловались на соседей, которые якобы заняли земельный участок между домом и гаражом. А Игоря Урбана из агрогородка Бигосово не удовлетворяет температура горячей воды, которая подается в квартиру. По его мнению, она ниже норматива.Анатолий Линевич пообещал, что по каждому обращению заявители получат разъяснения:Анатолий Линевич также провел прямую телефонную линию, на которую поступило 6 звонков. Часть вопросов касалась разбитых сельских дорог. Также во время посещения района помощник Президента пообщался с трудовыми коллективами Верхнедвинского маслосырзавода и ОАО «Бельковщина».