Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии певца

Народный артист России попал в московскую больницу с воспалением легких на прошлой неделе, сообщает СтарХит.

Как оказалось, диагноз коронавирус у певца до сих пор находится под вопросом.

— У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже. Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась, — рассказал помощник мэтра Андрей Гайдель.

По его словам, состояние Лещенко сейчас стабильное, народный певец работает над новым музыкальным материалом прямо в больничной палате.