Помощь китайских компаний Беларуси для борьбы с COVID-19 превысила $ 1,6 млн

Очередной гуманитарный груз прибудет в Беларусь 17 апреля, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, его слова приводит БЕЛТА.

— Беларусь в период эпидемии в Китае COVID-19 оказала большую моральную и материальную поддержку нашей стране, — отметил глава дипмиссии. — Искренняя помощь, оказанная Беларусью в момент тяжелой борьбы Китая с эпидемией, навсегда останется в памяти нашего народа. Во время борьбы с COVID-19 в Беларуси китайский народ переживает вместе с белорусским народом это трудное время.

Согласно данным дипломата, по состоянию на 15 апреля общая сумма медицинской гуманитарной помощи, оказанной китайскими компаниями, составила около $ 1,64 млн.

Так, China Merchants Group обеспечивает логистическое сопровождение этих гуманитарных грузов, включая оформление необходимых процедур, хранение и отправку из Пекина в Беларусь. К слову, первая партия груза из Китая, как ожидается, прибудет в Минск 17 апреля.

— Это будет спецрейс из Пекина в Минск, организованный белорусским посольством в Китае, — рассказал Цуй Цимин.

В составе груза тесты на определение коронавируса, респираторы, медицинские маски, пульсоксиметры, медицинские защитные костюмы, защитные очки, инфракрасные термометры, одноразовые медицинские перчатки и другое.

Кроме этого, данный груз будет включать также помощь, предоставленную провинциями и городами Китайской Народной Республики, которые установили побратимские отношения с регионами Беларуси. Это провинции Ганьсу, Хубэй, Хэнань, Хунань, Гуандун, Шаньдун, Цзянсу, а также города Чунцин, Тяньцзинь, Шанхай и другие.