Помощь белорусским семьям на подготовку детей к учебному году оказана на более чем BYN 27 миллионов

– пояснили в ведомстве.Уточняется, что во всех регионах страны единовременную материальную помощь на подготовку школьников к учебному году получили 109,9 тысячи многодетных семей на 219,8 тысячи детей. Общая сумма выплат составляет BYN 15,6 миллиона, а ее средний размер в целом по стране составил BYN 71.Выплата единовременной материальной помощи произведена во всех регионах (кроме столицы). Здесь охват выплатой составляет 97 процентов. В Минске помощь также будет оказана 422 семьям (1,7 тысячи детей).Малообеспеченные семьи, которые воспитывают несовершеннолетних детей, имеют право на государственную адресную социальную помощь. Ее уже получили примерно четыре с половиной тысячи семей на 11,1 тысячи детей на сумму BYN 5,8 миллиона.Поддержка оказывается и по месту работы родителей. За счет профсоюзных организаций помощь получили 77,7 тысячи работников на 122 тысячи детей суммой BYN 5,3 миллиона.Кроме того, оказаны гуманитарная, благотворительная и другие виды помощи. Ее получили 8,5 тысячи семей из социально уязвимых категорий на 17,4 тысячи детей на сумму BYN 448 тысяч.