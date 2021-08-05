Помолился и ограбил: минчанин обокрал едва знакомого собутыльника

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

28 июля около часовни встретились двое незнакомых мужчин. Вместе они сходили помолиться и поставили свечки за здравие в храме. А после этого решили продолжить общение за распитием спиртного в лесу. Во время посиделок подозреваемый схватил рюкзак собутыльника и скрылся.Он остановился у одного из домов на столичной улице Бурдейного и решил проверить содержимое рюкзака. Там были телефон, деньги, документы, золотые украшения (на общую сумму 1000 рублей) и пять бутылок спиртного. Минчанин решил взять себе только алкоголь, остальное спрятал в помещении для мусорных баков.В отношении безработного минчанина возбуждено уголовное дело за грабеж.Видео ГУВД Мингорисполкома