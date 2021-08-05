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  2. Помолился и ограбил: минчанин обокрал едва знакомого собутыльника

Помолился и ограбил: минчанин обокрал едва знакомого собутыльника

Столичные милиционеры задержали безработного минчанина за грабеж. Об этом сообщается в Telegram-канале "Милиция Минска".

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 28 июля около часовни встретились двое незнакомых мужчин. Вместе они сходили помолиться и поставили свечки за здравие в храме. А после этого решили продолжить общение за распитием спиртного в лесу. Во время посиделок подозреваемый схватил рюкзак собутыльника и скрылся. 

Он остановился у одного из домов на столичной улице Бурдейного и решил проверить содержимое рюкзака. Там были телефон, деньги, документы, золотые украшения (на общую сумму 1000 рублей) и пять бутылок спиртного. Минчанин решил взять себе только алкоголь, остальное спрятал в помещении для мусорных  баков. 

В отношении безработного минчанина возбуждено уголовное дело за грабеж. 

Видео ГУВД Мингорисполкома
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