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  2. «Помогите нам пройти в Европу»: в ТЛЦ проходит детский митинг

«Помогите нам пройти в Европу»: в ТЛЦ проходит детский митинг

Маленькие граждане Ирака громко скандируют - «Germany». На плакатах, которые они держат в руках написано - помогите нам попасть в Европу. Они не теряют надежды на открытие гуманитарного коридора. 

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