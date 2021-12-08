Главная «Помогите нам пройти в Европу»: в ТЛЦ проходит детский митинг Опубликовано: 08.12.2021 12:07:47 177 «Помогите нам пройти в Европу»: в ТЛЦ проходит детский митинг Маленькие граждане Ирака громко скандируют - «Germany». На плакатах, которые они держат в руках написано - помогите нам попасть в Европу. Они не теряют надежды на открытие гуманитарного коридора. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы граница беженцы Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Версия для печати Новости и статьи