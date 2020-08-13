Как профсоюзы поддерживают людей в белых халатах

Защитить медика— Наша задача — помогать людям в сложные моменты, — говорит председатель отраслевого профсоюза Вячеслав Шило. — Конечно, когда в стране начал распространяться COVID-19, нагрузка на медучреждения в разы увеличилась. Но мы успешно справились благодаря тому, что в последние годы в системе здравоохранения укрепилась материально-техническая база, кадровый потенциал. Профсоюзы нацелены на поддержку медработников. Это обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация горячего питания, приобретение оборудования для комнат приема пищи. А главное — материальная помощь заболевшим работникам отрасли из сформированного по инициативе ФПБ фонда поддержки. Она оказана на общую сумму более двух миллионов рублей.
К примеру, если работник здравоохранения при исполнении трудовых обязанностей заражается коронавирусом и находится на больничном свыше 21 дня, ему выплачивается 600 рублей. При установлении инвалидности человек может получить от 1000 до 3000 рублей. Удовлетворено уже более 3,7 тысячи таких заявлений. Врач-интерн приемного отделения 1-й городской клинической больницы Минска Екатерина Булыга рассказывает:
— Когда у меня подтвердилась коронавирусная инфекция, я находилась на листке нетрудоспособности 25 дней. Написала заявление в нашу первичную профсоюзную организацию и Республиканский комитет профсоюза, и мне оказали помощь в общей сумме 658 рублей. Конечно, никто из нас не хотел заболеть, но наша профессия связана с рисками. Потому поддержка профсоюза для медиков очень значима.
В апреле Президент подписал Указ № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Документ устанавливает дополнительную ежемесячную надбавку за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями, в частности с COVID-19. Профсоюзные специалисты консультировали работников по этому вопросу на горячих линиях. По словам заведующей отделом социально-экономической работы отраслевого профсоюза Наталии Купрейчик, в организациях, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом, проблем не возникало:
— Оплата медикам производилась в полном объеме. Разбираться приходилось в ситуациях, если у работника был разовый контакт с инфицированными пациентами. Это касается, например, узких специалистов, младшего медперсонала. Мы старались разрешить все вопросы максимально в пользу работника.
В профсоюз часто обращались водители скорой помощи. Они транспортировали пациентов, у которых впоследствии подтверждался коронавирус. В таких случаях надбавки выплачиваются по результатам ретроспективного анализа оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, говорит Наталия Купрейчик. Она приводит и другие примеры:
— В учреждении выплатили надбавки работникам без учета трети времени работы с больными COVID-19. После получения разъяснений Минздрава организация пересчитала размер надбавки отдельным работникам и решила удержать излишне начисленные средства. Мы связались с нанимателем, объяснили, что их действия противоречат Трудовому кодексу. В результате деньги не удержали.
Многих медицинских работников временно переводили в другие больницы для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Профсоюз контролировал, чтобы при этих условиях были соблюдены все правовые и социальные гарантии.
Все по справедливостиЗа первое полугодие уполномоченные представители профсоюза провели свыше 8 тысяч мероприятий по осуществлению общественного контроля соблюдения законодательства о труде и зафиксировали 703 нарушения. Правовые инспектора проверили 157 организаций и выявили 248 нарушений. Работникам возвратили незаконно удержанных средств в размере более 8 тысяч рублей. К примеру, медсестра пожаловалась, что ей не установили надбавку за сложность и напряженность в организации, где она работает по совместительству. Хотя те, кто трудится в учреждении на основной должности, выплаты получили. Профсоюз вмешался, и в итоге всем совместителям начислили положенные суммы. Главный правовой инспектор труда Татьяна Диско рассказывает:
— Недавно к нам обратился член профсоюза, который в процессе работы пользовался служебной связью. Когда он уволился, наниматель потребовал погасить задолженность. Мы объяснили руководителю, что организация не имеет права удерживать эти средства. Ситуация разрешилась для бывшего работника положительно. Во втором квартале текущего года мы также добились продления контрактов с несколькими добросовестными работниками в соответствии с нашим тарифным соглашением.
Профсоюз не остается в стороне и при подготовке нормативно-правовых актов, затрагивающих права и интересы работников отрасли, в том числе новой редакции законов о здравоохранении, по вопросам донорства крови и ее компонентов, о лекарственных средствах. Все эти нормативные акты направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи.
Кроме того, в Программе деятельности профсоюза на 2020–2025 годы — проработать вопрос страхования медицинских работников, оказывающих скорую, экстренную и неотложную медицинскую помощь, от противоправных действий третьих лиц. Также актуален вопрос страхования профессиональной ответственности отдельных категорий медицинских работников. Гарантия защиты на уровне государства позволит медикам увереннее чувствовать себя на рабочих местах.
К сожалению, в здравоохранении ежегодно фиксируют случаи, когда медперсонал страдает от противоправных действий пациентов и их родственников. На это оперативно реагирует профсоюз. В частности, к главному правовому инспектору труда Витебского областного комитета профсоюза Алине Королевой обратился фельдшер скорой помощи. Ему нанес телесные повреждения родственник пациента. По решению суда виновный должен был возместить пострадавшему 1000 рублей. От исполнения приговора гражданин отказался. С помощью профсоюзного специалиста фельдшер направил жалобу в прокуратуру. В результате компенсация была выплачена в полном объеме.
Скажем спасибо вместе!Руководство отраслевого профсоюза часто посещает учреждения здравоохранения в столице и регионах. Трудовые коллективы информируют об оказании материальной помощи работникам из фонда поддержки, разъясняют положения Указа № 131. На встречах затрагиваются вопросы охраны труда, прохождения курсов повышения квалификации, предоставления арендного жилья для медиков. Отслеживает профсоюз и своевременность выплаты зарплаты.
— Мы планируем посетить не только областные, но и центральные районные больницы. На особом контроле станции скорой помощи. В целом настроение в коллективах хорошее. Конечно, нагрузка накладывает свой отпечаток. Многие медицинские работники хотели бы отдохнуть, поправить здоровье. Именно поэтому мы рекомендуем направлять работников в санатории. Для членов профсоюза действует 25-процентная скидка на путевку. В здравницах приняты все меры по предотвращению распространения инфекции — от рассадки людей в столовых до санитарной обработки помещений, — подчеркивает Вячеслав Шило.
В этот непростой период учреждения здравоохранения поддерживают все неравнодушные граждане. Например, руководство и профком частного коммерческого унитарного предприятия «Ирина-Сервис» бесплатно готовит обеды для гомельских медиков. Угощают врачей предприниматели и райпо Дрогичинского района. А учителя гимназии № 36 имени Ивана Мележа испекли для работников Гомельской областной клинической больницы имбирные пряники. Некоторые гостиницы предлагали врачам бесплатные номера для самоизоляции. Да и цифры говорят сами за себя: более 14 тысяч человек перечислило в фонд поддержки личные средства — это почти 300 тысяч рублей.
Вячеслав Шило от имени ФПБ выразил благодарность медработникам за их подвиг, физическую и психологическую стойкость, терпение, высочайший профессионализм и максимальную самоотдачу. Нечеловеческие нагрузки в трехсменном режиме, бесчисленное количество проведенных тестов, изоляция от родных и близких, борьба за каждого пациента — все это заслуживает глубокого уважения. И конечно же, дальнейшей поддержки со стороны профсоюзов.
ЦИФРА
Почти 5,5 тысячи медработников, которые были на больничном меньше 21 дня, получили по 200 рублей за счет средств профсоюза.
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После оказания материальной поддержки медикам оставшиеся деньги фонда направят на помощь организациям здравоохранения.