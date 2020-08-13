Как профсоюзы поддерживают людей в белых халатах

Защитить медика

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ЦИФРА

— говоритК примеру, если работник здравоохранения при исполнении трудовых обязанностей заражается коронавирусом и находится на больничном свыше 21 дня, ему выплачивается 600 рублей. При установлении инвалидности человек может получить от 1000 до 3000 рублей. Удовлетворено уже более 3,7 тысячи таких заявлений.рассказывает:В апреле Президент подписал Указ № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Документ устанавливает дополнительную ежемесячную надбавку за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями, в частности с COVID-19. Профсоюзные специалисты консультировали работников по этому вопросу на горячих линиях. По словамв организациях, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом, проблем не возникало:В профсоюз часто обращались водители скорой помощи. Они транспортировали пациентов, у которых впоследствии подтверждался коронавирус. В таких случаях надбавки выплачиваются по результатам ретроспективного анализа оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, говорит Наталия Купрейчик. Она приводит и другие примеры:Многих медицинских работников временно переводили в другие больницы для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Профсоюз контролировал, чтобы при этих условиях были соблюдены все правовые и социальные гарантии.За первое полугодие уполномоченные представители профсоюза провели свыше 8 тысяч мероприятий по осуществлению общественного контроля соблюдения законодательства о труде и зафиксировали 703 нарушения. Правовые инспектора проверили 157 организаций и выявили 248 нарушений. Работникам возвратили незаконно удержанных средств в размере более 8 тысяч рублей. К примеру, медсестра пожаловалась, что ей не установили надбавку за сложность и напряженность в организации, где она работает по совместительству. Хотя те, кто трудится в учреждении на основной должности, выплаты получили. Профсоюз вмешался, и в итоге всем совместителям начислили положенные суммы.рассказывает:Профсоюз не остается в стороне и при подготовке нормативно-правовых актов, затрагивающих права и интересы работников отрасли, в том числе новой редакции законов о здравоохранении, по вопросам донорства крови и ее компонентов, о лекарственных средствах. Все эти нормативные акты направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи.Кроме того, в Программе деятельности профсоюза на 2020–2025 годы — проработать вопрос страхования медицинских работников, оказывающих скорую, экстренную и неотложную медицинскую помощь, от противоправных действий третьих лиц. Также актуален вопрос страхования профессиональной ответственности отдельных категорий медицинских работников. Гарантия защиты на уровне государства позволит медикам увереннее чувствовать себя на рабочих местах.К сожалению, в здравоохранении ежегодно фиксируют случаи, когда медперсонал страдает от противоправных действий пациентов и их родственников. На это оперативно реагирует проф­союз. В частности, к главному правовому инспектору труда Витебского областного комитета профсоюза Алине Королевой обратился фельдшер скорой помощи. Ему нанес телесные повреждения родственник пациента. По решению суда виновный должен был возместить пострадавшему 1000 рублей. От исполнения приговора гражданин отказался. С помощью профсоюзного специалиста фельдшер направил жалобу в прокуратуру. В результате компенсация была выплачена в полном объеме.Руководство отраслевого профсоюза часто посещает учреждения здравоохранения в столице и регионах. Трудовые коллективы информируют об оказании материальной помощи работникам из фонда поддержки, разъясняют положения Указа № 131. На встречах затрагиваются вопросы охраны труда, прохождения курсов повышения квалификации, предоставления арендного жилья для медиков. Отслеживает профсоюз и своевременность выплаты зарплаты.подчеркивает Вячеслав Шило.В этот непростой период учреждения здравоохранения поддерживают все неравнодушные граждане. Например, руководство и профком частного коммерческого унитарного предприятия «Ирина-Сервис» бесплатно готовит обеды для гомельских медиков. Угощают врачей предприниматели и райпо Дрогичинского района. А учителя гимназии № 36 имени Ивана Мележа испекли для работников Гомельской областной клинической больницы имбирные пряники. Некоторые гостиницы предлагали врачам бесплатные номера для самоизоляции. Да и цифры говорят сами за себя: более 14 тысяч человек перечислило в фонд поддержки личные средства — это почти 300 тысяч рублей.Вячеслав Шило от имени ФПБ выразил благодарность медработникам за их подвиг, физическую и психологическую стойкость, терпение, высочайший профессионализм и максимальную самоотдачу. Нечеловеческие нагрузки в трехсменном режиме, бесчисленное количество проведенных тестов, изоляция от родных и близких, борьба за каждого пациента — все это заслуживает глубокого уважения. И конечно же, дальнейшей поддержки со стороны профсоюзов.Почти 5,5 тысячи медработников, которые были на больничном меньше 21 дня, получили по 200 рублей за счет средств профсоюза.После оказания материальной поддержки медикам оставшиеся деньги фонда направят на помощь организациям здравоохранения.