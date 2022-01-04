"Помочь ПМК": Пархамович рассказал о задачах фонда развития строительной отрасли

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства, в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал о задачах, которые стоят перед республиканским региональным фондом развития строительной отрасли, который был создан в прошлом году по указу Президента.





– Этот фонд в первую очередь призван обеспечить поступательное развитие тех организаций, которые находятся в регионах, в сельской местности. Имею в виду ПМК, которые строят в первую очередь жилье и строят его для нуждающихся, строят его с отрицательной рентабельностью. Откровенно говоря, организация небольшая, прибыль небольшая. Поэтому оставить себе какие-то деньги, чтобы восполнять орудия труда, чтобы покупать новую технику. С этим у предприятия есть большие сложности. Именно поэтому мы видим, что можно им помочь, – рассказал министр.

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