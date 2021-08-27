«Помню, как трещала надо мной крыша» – Лукашенко рассказал о первом спуске в калийную шахту

На торжественной церемонии пуска Петриковского горно-обогатительного комплекса, где присутствовали и представители трудового коллектива, Президент вспомнил о спуске вместе с сыном Николаем на глубину в несколько сот метров и собственных впечатлениях:
– Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров. Проехали. На импортном каком-то тракторе меня везли к этому комбайну. И я, как обычно: «А чье это?» – «Не наше». Сегодня мы перемещаемся на своем транспорте. То есть мы потихоньку занимались импортозамещением. Ну а у меня малыш был совсем еще маленький. Где-то кадры эти есть. Они привезли к этому комбайну. Он меня за руку тащит в лаву эту. Помню, такой мудрый-мудрый шахтер говорит: «Александр Григорьевич, не переживайте, пойдем!» Сели и смотрим. И у меня до сих пор впечатления остались: я помню, как трещала эта крыша надо мной. Это ж надо привыкнуть, чтобы каждый раз работать там и не бояться этого! Трещит это все над тобой.
По словам Президента, он поинтересовался у одного из шахтеров, может ли обвалиться свод.
– Может, но вряд ли, – был ответ.
Глава государства также отметил, что шахтеры-калийщики многое дали Беларуси. И не только калийные удобрения. Например, в старых выработках создали спелеокамеры, где проходят лечение люди с заболеваниями органов дыхания.
– Я разговаривал с людьми, которые проходили это лечение. Говорят, что на год запросто хватает, – высказал мнение Александр Лукашенко. И заключил:
– То есть много шахтеры подарили Беларуси. Не говоря уже о том, что помогают и спорту, и в здравоохранении, и по другим направлениям работают. Поэтому вы просто молодцы и огромное вам спасибо!
Фото: БЕЛТА