Помада вместо румян. Визажист – о необычных способах использования косметики

ПомадаСпектр применения этого продукта выходит далеко за рамки губ. Более того, профессионалы предлагают не один, а сразу несколько способов альтернативного нанесения помады.
Фото из личного архива героини
– Помаду можно нанести на щеки, создавая эффект румян, – уверяет Елизавета. – А если она матовая, можно немного нанести на глаза. Это отличный прием для макияжа на каждый день: времени занимает мало, а выглядит свежо и гармонично.
Скульптурирование лица – в макияж глазШок, но правда: скульптором, румянами и хайлайтером можно сделать макияж глаз. Правда, есть нюансы.
– Яркий вечерний макияж при использовании этих продуктов сделать не выйдет ввиду их слабой пигментации. Так что скульптор, румяна и хайлайтер можно использовать как тени, но не стоит забывать, что их насыщенность будет послабее.
Поэтому, как подчеркивает Елизавета, лучше использовать эти продукты для дневного макияжа.
Веснушки
Эта особенность кожи окружена спорами. С одной стороны, находятся те, кто хочет скрыть свои веснушки под слоем тонального крема, а с другой – полно мечтающих о россыпи мелких пятнышек на носу и щеках. Если вы из второй категории, этот подпункт для вас.
– Коричневым карандашом для бровей можно нарисовать веснушки, – рассказывает визажист. – Лайфхак: чтоб веснушки смотрелись натуральнее, пройдитесь по ним прихлопывающими движениями подушечек пальцев после того как нарисуете.
Карандаш карандашу рознь. Или нет?
В мире косметики существуют целые «семьи» разных карандашей на любой вкус. Для глаз, для губ, для бровей. Цветные, черные, белые. В общем, выбирай не хочу. Но так ли нужно множество вариантов в домашней косметичке? Ответ: не всегда.
Дело в том, что коричневый карандаш для бровей на самом-то деле довольно универсален. Выше мы уже писали о его важной роли при работе с веснушками, но это далеко не все. Также, к примеру, этот продукт можно использовать для прорисовки контура губ. Правда, как уточняет специалист, этот способ лучше применять в технике омбре.
Искусство стрелок
В классическом варианте стрелки рисуют либо карандашом для глаз, либо подводкой. А что насчет новаторских методов?
– Стрелки можно рисовать тенями, – объясняет Елизавета. – Правда, в таком случае они получатся легкими, не особо стойкими и насыщенными. Но иногда в макияже нужен именно такой эффект.
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