Пользователи WhatsApp скоро смогут отправлять исчезающие сообщения

В WhatsApp пояснили: пользователь мессенджера сам сможет настроить опцию, которая будет удалять сообщения из истории через семь дней. Настройки не будут касаться сообщений, отправленных до включения новой функции. Но специалисты предупреждают: никаких гарантий приватности здесь нет. Сообщение может быть переслано, скопировано или сфотографировано до удаления из мессенджера.Попробовать функцию можно будет после установки одного из ближайших обновлений WhatsApp. Новинка будет доступна для пользователей всех платформ.