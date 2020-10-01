Наибольшее количество сбоев в работе Twitter замечено в Японии, Нью-Йорке и Лондоне, передает РИА Новости.
Известно, что жалобы поступают и от пользователей соцсети в Москве. О причинах неполадок не сообщается.
Напомним, последний крупный сбой в работе Twitter произошел 21 августа. Тогда больше всего проблем было у пользователей соцсети в Великобритании, США и некоторых странах Европы.
Фото: pixabay.com
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Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети
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