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Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Большинство людей не могут посмотреть ленту новостей, пишет ТАСС.

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Instagram.

Среди стран, которые сообщили о неполадках социальной сети, США, Великобритания, Испания, Италия, Австралия, Бразилия, Перу и Колумбия. Также проблемы наблюдаются в белорусской и российской столицах.

Согласно данным сервиса Downdetector, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (66%), 18% не могут размещать публикации, еще около 15% не могут войти в свои учетные записи.

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