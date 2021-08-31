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  2. Пользователей Instagram обяжут указывать дату рождения для доступа к соцсети

Пользователей Instagram обяжут указывать дату рождения для доступа к соцсети

Корпорация Facebook запретит доступ к социальной сети Instagram для тех пользователей, которые еще не указали дату рождения в разделе с личной информацией. Это следует из пресс-релиза, размещенного на сайте компании, информирует ТАСС.


– Эти данные нужны нам для разработки новых функций, [необходимых] для защиты юных пользователей, – отмечается  в сообщении.

Изначально пользователь получит несколько уведомлений с просьбой указать дату своего рождения при каждом открытии приложения социальной сети. Напоминание будет появляться и каждый раз, когда человек захочет просмотреть пост с содержанием деликатного характера. Если нужная информация так и не появится в разделе, администрация Facebook ограничит доступ в Instagram для этого пользователя. 

Фото: pixbay.com
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