Пользователей Instagram обяжут указывать дату рождения для доступа к соцсети

Корпорация Facebook запретит доступ к социальной сети Instagram для тех пользователей, которые еще не указали дату рождения в разделе с личной информацией. Это следует из пресс-релиза, размещенного на сайте компании, информирует ТАСС.
– Эти данные нужны нам для разработки новых функций, [необходимых] для защиты юных пользователей, – отмечается в сообщении.
Изначально пользователь получит несколько уведомлений с просьбой указать дату своего рождения при каждом открытии приложения социальной сети. Напоминание будет появляться и каждый раз, когда человек захочет просмотреть пост с содержанием деликатного характера. Если нужная информация так и не появится в разделе, администрация Facebook ограничит доступ в Instagram для этого пользователя.
Фото: pixbay.com