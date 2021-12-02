Поляки задержали гуманитарный конвой, предназначенный для беженцев на границе

Общественные деятели Польши совместно с депутатами Европарламента попытались провезти гуманитарную помощь беженцам, однако польские пограничники их не пропустили. Об этом сообщает польский портал «Oko.press».
Делегация была вынуждена провести пресс-конференцию прямо в лесу и обратиться к польскому народу и мировому сообществу.
- Мы не можем позволить людям умирать в лесах. Меня поражает жестокость этой власти. Эти действия направлены против всех, кто нуждается в помощи. Особой жестокостью считаю запрет доступа в зону медиков, общественных организаций и СМИ, - сказала общественный деятель Янина Очойска.
Она добавила, что даже если их делегация ничего не изменит, они хотят хотя бы стать свидетелями того, что происходит на польско-белорусской границе.
Фото: twitter.com/rozathun
Французский депутат Европарламента Фабьен Келлер была в шоке от беспредела бандитской власти Дуды-Моравецкого-Качиньского: «То, что польское правительство не соблюдает принципы верховенства закона, известно давно. Но то, что здесь происходит, еще хуже».
Мария Злонкевич из организации Granica Group заявила: «Мы требуем, чтобы организации были допущены к границе. Мы хотим иметь возможность помочь беженцам».
Бывший польский обмудсмен Адам Боднар поблагодарил активистов и жителей, которые взяли на себя обязательство оказывать помощь беженцам: "Вы показываете, что такое человечность".
Видео: oko.press