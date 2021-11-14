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Поляки выдвинули один из водометов ближе к лагерю беженцев на белорусско-польской границе

Польские военные выдвинули один из водометов ближе к лагерю беженцев на белорусско-польской границе. Репортаж корреспондента sb.by с места событий.

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