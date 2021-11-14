Главная Поляки выдвинули один из водометов ближе к лагерю беженцев на белорусско-польской границе Опубликовано: 14.11.2021 13:50:41 963 Поляки выдвинули один из водометов ближе к лагерю беженцев на белорусско-польской границе Польские военные выдвинули один из водометов ближе к лагерю беженцев на белорусско-польской границе. Репортаж корреспондента sb.by с места событий. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы граница беженцы Польша Версия для печати Новости и статьи