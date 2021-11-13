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  2. Поляки, наконец, выпустили заложников своей "демократии" из "клетки"

Поляки, наконец, выпустили заложников своей "демократии" из "клетки"

Днем мы рассказывали об очередном вопиющем факте античеловеческого обращения с беженцами со стороны польских силовиков. Человек 60, в том числе дети и инвалиды, Польша вытолкала и заперла между двумя заборами из колючей проволоки на своей же территории. Людей там продержала почти сутки. Сейчас они... исчезли.

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Мы узнали детали. Сами люди еще до своего исчезновения рассказали, что они уже были в Польше, но поляки вытолкали их в своеобразную клетку - с одной стороны высокая "колючка" и с другой. Люди просили о помощи, потом умоляли дать хотя бы немного еды и воды. Дать что-нибудь чтобы согреться. Но увы... Помогли наши силовики, передали беженцам необходимое.



Тонкость ситуации в том, что эта территория - Польши и белорусы не могут освободить людей из польского освенцима. Могут только посочувствовать им и оказать допустимую помощь. Ну а по ту сторону то ли выжидали, то ли установка была такая у сильно якобы демократичных и якобы радеющих за права человека панов. То ли в очередной раз сами из-за собственной узколобости завели себя в тупик, а спустя сутки их вдруг осенило: некрасиво как-то и дальше-то что?


И решила, значит, "бравая" зондеркоманда Дуды, как стемнело, "колючку" тихонько кусачками-то и порезать и беженцев без лишнего шума куда-то увести. Опять же, по своей территории. Будем надеяться, что дурного с несчастными не случится.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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