Трагедия произошла в райцентре днем 28 июня. Ребенок выпал из окна и был госпитализирован с многочисленными травмами. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По предварительной информации, полуторогодовалая девочка в тот день была дома со своей семьей. На какое-то время она осталась одна в комнате. При помощи стула малышка забралась на подоконник и выпала из открытого окна на пятом этаже. Мать обнаружила свою дочь без сознания.
Пострадавшая была госпитализирована – от полученных телесных повреждений она скончалась в больнице.
Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области было осмотрено место происшествия, опрошены родственники и соседи пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту Новогрудским РОСК проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Фото Следственного комитета
Опубликовано:
2108
Полуторагодовалая девочка выпала из окна в Новогрудке – спасти ее не удалось
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы