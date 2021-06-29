Полуторагодовалая девочка выпала из окна в Новогрудке – спасти ее не удалось

По предварительной информации, полуторогодовалая девочка в тот день была дома со своей семьей. На какое-то время она осталась одна в комнате. При помощи стула малышка забралась на подоконник и выпала из открытого окна на пятом этаже. Мать обнаружила свою дочь без сознания.Пострадавшая была госпитализирована – от полученных телесных повреждений она скончалась в больнице.Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области было осмотрено место происшествия, опрошены родственники и соседи пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.По данному факту Новогрудским РОСК проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.Фото Следственного комитета