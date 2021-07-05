Полупрозрачные, асимметричные, прямые: стилист рассказала, на какие юбки стоит обратить внимание этим летом

Полупрозрачные юбки
Могут быть сшиты из разного материала и иметь различную степень прозрачности.
– Суть ее в том, что девушка как бы надела юбку, но как бы и не надела ее. Конечно, есть нормы приличия, особенно в рамках города. Поэтому здесь говорю про юбку, к которой идет либо подъюбник, либо короткие шорты, – сказала стилист.
Маргарита Мурадова посоветовала носить такой предмет гардероба с контрастными вещами, чтобы добиться максимального эффекта прозрачности.
Асимметричные юбки
Актуальны асимметричные юбки любого формата. При использовании подобных вещей даже самый простой образ становится более интересным и завершенным.
– Это может быть минималистичная асимметричная юбка черного, белого, молочного, серого или других ярких цветов. Предмет гардероба является прекрасным приемом, позволяющим сбалансировать фигуру, потому что благодаря этому вы не проводите горизонтальную линию, присутствующую в конце подола, а разбиваете ее, – отметила стилист.
Прямые юбки
Допускаются на средней или заниженной посадке. В текущем сезоне можно надеть юбку мини или макси в нейтральной цветовой гамме и без принта.
– Благодаря юбке вы получаете силуэт, похожий на колонну. В результате можете спокойно экспериментировать над верхней частью образа, – обратила внимание Маргарита Мурадова.
Специалист посоветовала носить прямые юбки с облегающей майкой либо с рубашкой оверсайз навыпуск.
– Такие юбки не укорачивают рост, поскольку здесь нет никакого прилегания, силуэт получается прямым. Поэтому можете позволить себе и низкий ход, и плоскую подошву, и высокий каблук, – уточнила стилист.
Вместе с тем Маргарита Мурадова порекомендовала обратить внимание на юбки со средней посадкой, юбки-набедренные повязки, трикотажные миди, изделия с вырезанными деталями на талии и на многоярусные юбки.
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