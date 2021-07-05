Полупрозрачные, асимметричные, прямые: стилист рассказала, на какие юбки стоит обратить внимание этим летом

Полупрозрачные юбки

Асимметричные юбки

Прямые юбки

Могут быть сшиты из разного материала и иметь различную степень прозрачности.– сказала стилист.Маргарита Мурадова посоветовала носить такой предмет гардероба с контрастными вещами, чтобы добиться максимального эффекта прозрачности.Актуальны асимметричные юбки любого формата. При использовании подобных вещей даже самый простой образ становится более интересным и завершенным.– отметила стилист.Допускаются на средней или заниженной посадке. В текущем сезоне можно надеть юбку мини или макси в нейтральной цветовой гамме и без принта.– обратила внимание Маргарита Мурадова.Специалист посоветовала носить прямые юбки с облегающей майкой либо с рубашкой оверсайз навыпуск.– уточнила стилист.Вместе с тем Маргарита Мурадова порекомендовала обратить внимание на юбки со средней посадкой, юбки-набедренные повязки, трикотажные миди, изделия с вырезанными деталями на талии и на многоярусные юбки.Фото: скриншот видео