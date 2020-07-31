Работников Светлогорского ЦКК, которые получили ожоги в результате несчастного случая, доставят в столицу. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Фото: Министерство здравоохранения
– В ближайшее время два пациента с ожоговыми травмами будут доставлены из Светлогорска в Республиканский ожоговый центр при БСМП Минска. Транспортировка пострадавших осуществляется вертолетом МЧС Ми-8, в котором установлен специальный медицинский модуль, – говорится в сообщении.
Вчера два работника Светлогорского ЦКК получили термические ожоги водой с примесью древесной щепы, когда ремонтировали прорыв сварочного шва трубопровода.
– Сопровождают пациентов сотрудники скорой медицинской помощи Минска. Учитывая тяжесть повреждений, принято решение о продолжении лечения пациентов на республиканском уровне. Для обеспечения наиболее щадящей транспортировки используется санитарная авиация, – проинформировали в Минздраве.
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Получивших ожоги работников Светлогорского ЦКК доставят в Минск
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