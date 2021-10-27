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  2. Получить биометрический паспорт можно не выходя из дома

Получить биометрический паспорт можно не выходя из дома

В столичных подразделениях по гражданству и миграции появились новые услуги. Об этом информирует "Минск-Новости" со ссылкой на  УГиМ ГУВД Мингорисполкома.


В отделах по гражданству и миграции Минска появились новые виды услуг. Теперь для изготовления биометрического паспорта возможен выезд представителя этой милицейской службы по месту жительства заявителя для сбора биометрических данных на мобильном комплексе. По готовности документов их могут доставить на дом. 

Чтобы воспользоваться этими услугами, нужно обратиться в отдел по гражданству и миграции своего района. Отмечается, что такой вариант оказания услуг платный. 

Фото из архива БЕЛТА
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