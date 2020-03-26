Получил 10 тысяч долларов взятки, 8 тысяч пошли на лечение — в суде по "делу банкиров" допросили Кудасова

"Прошу прощения у коллег из Нацбанка. Сожалею", — сказал сегодня в суде во время допроса бывший начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игорь Кудасов.

Он обвиняется в получении взятки от коммерсанта. Часть денег фигурант передал коллегам из банка Касперовичу и Подгорному. Верховный Суд продолжает допрос обвиняемых по уголовному делу о многочисленных фактах взяточничества при поставках в Беларусь телекоммуникационного, компьютерного оборудования и ПО.

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В этой коррупционной схеме Кудасов, согласно обвинению, упоминается в период 2007 года. Тогда этот человек работал заместителем начальника управления. И.Кудасова обвиняют в получении от коммерсанта Злобина 30 тысяч долларов, 20 тысяч из которых были переданы банкирам Касперовичу и Подгорному. В обвинении также сказано, что это была плата за согласование договора на поставку и монтаж оборудования, выполнение различных работ между компанией взяткодателя IBA и банком. Вину Кудасов признает частично.

В суде сегодня он рассказал:

— Однажды мне позвонил Злобин и предложил встретиться. Я обсудил этот разговор с Касперовичем. В итоге я согласился на встречу, решив, что Злобин передаст какой-то презент... Мы встретились, он протянул мне канцелярскую папку со словами "деньги пошли". Дома я ее открыл, там были деньги, 30 тысяч долларов. Я испугался, не знал, что делать дальше.

Потом, продолжает фигурант, ему позвонил Касперович, и Кудасов сообщил ему о деньгах, сказал, мол, приезжайте, попьем чайку. Себе Кудасов решил оставить 10 тысяч долларов, остальное досталось Касперовичу и Подгорному. Кудасов посчитал, что и он заслужил деньги, поскольку рисковал. Говорит, что смалодушничал:

— Я не согласен с тем, что мне вменили получение 30 тысяч долларов. Меня использовали для передачи взятки. Я поспособствовал в передаче денег от Злобина Касперовичу и Подгорному. За что передавались денежные средства, я не знал... Я готов ответить только за 10 тысяч долларов, я не использовал при этом свое служебное положение... Пойти в компетентные органы и все рассказать я не смог.

Обвиняемый также сообщил суду, что спустя какое-то время после получения взятки врачи диагностировали у него гепатит С. Из этих денег 8 тысяч долларов были потрачены на лечение.

По словам Игоря Кудасова, это был единственный раз в жизни, когда он брал взятку.

(обновляется)