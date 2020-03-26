Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+2 oC
USD: 2.59
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Получил 10 тысяч долларов взятки, 8 тысяч пошли на лечение — в суде по "делу банкиров" допросили Кудасова

Получил 10 тысяч долларов взятки, 8 тысяч пошли на лечение — в суде по "делу банкиров" допросили Кудасова

"Прошу прощения у коллег из Нацбанка. Сожалею", — сказал сегодня в суде во время допроса бывший начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игорь Кудасов.

Он обвиняется в получении взятки от коммерсанта. Часть денег фигурант передал коллегам из банка Касперовичу и Подгорному. Верховный Суд продолжает допрос обвиняемых по уголовному делу о многочисленных фактах взяточничества при поставках в Беларусь телекоммуникационного, компьютерного оборудования и ПО.

 ***

В этой коррупционной схеме Кудасов, согласно обвинению, упоминается в период 2007 года. Тогда этот человек работал заместителем начальника управления. И.Кудасова обвиняют в получении от коммерсанта Злобина 30 тысяч долларов, 20 тысяч из которых были переданы банкирам Касперовичу и Подгорному. В обвинении также сказано, что это была плата за согласование договора на поставку и монтаж оборудования, выполнение различных работ между компанией взяткодателя IBA и банком. Вину Кудасов признает частично.

В суде сегодня он рассказал:

 Однажды мне позвонил Злобин и предложил встретиться. Я обсудил этот разговор с Касперовичем. В итоге я согласился на встречу, решив, что Злобин передаст какой-то презент... Мы встретились, он протянул мне канцелярскую папку со словами "деньги пошли". Дома я ее открыл, там были деньги, 30 тысяч долларов. Я испугался, не знал, что делать дальше.

Потом, продолжает фигурант, ему позвонил Касперович, и Кудасов сообщил ему о деньгах, сказал, мол, приезжайте, попьем чайку. Себе Кудасов решил оставить 10 тысяч долларов, остальное досталось Касперовичу и Подгорному. Кудасов посчитал, что и он заслужил деньги, поскольку рисковал. Говорит, что смалодушничал:

 Я не согласен с тем, что мне вменили получение 30 тысяч долларов. Меня использовали для передачи взятки. Я поспособствовал в передаче денег от Злобина Касперовичу и Подгорному. За что передавались денежные средства, я не знал... Я готов ответить только за 10 тысяч долларов, я не использовал при этом свое служебное положение... Пойти в компетентные органы и все рассказать я не смог.

Обвиняемый также сообщил суду, что спустя какое-то время после получения взятки врачи диагностировали у него гепатит С. Из этих денег 8 тысяч долларов были потрачены на лечение.

По словам Игоря Кудасова, это был единственный раз в жизни, когда он брал взятку.

(обновляется)

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В центре внимания — жизнь регионов: Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Ошмяны
В Правительстве рассматривают комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики. Возможно, его внесут Президенту на этой неделе
Врач из Гомеля запустила онлайн-челлендж #вируснамыло
В Национальном историческом музее открылась выставка «Война и мир. Возвращение»
Китай закупил у России рекордные 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене
Веришь ли ты в мифы об эпилепсии? Тест
Близкий друг Лещенко рассказал о состоянии певца
Садоводы приступили к обработке деревьев на две недели раньше обычного
Молодежь посадит деревья и оцифрует фото в память земляков-героев
Для белорусов в Армении организован прямой рейс «Белавиа»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Умные, просыпайтесь!
В Гомельском районе сегодня сгорел молитвенный дом
Получил 10 тысяч долларов взятки, 8 тысяч пошли на лечение — в суде по "делу банкиров" допросили Кудасова
Запуск нового белорусско-российского спутника запланирован на 2024—2025 годы
МАЗ насмерть сбил человека в Минске
Основные положения Конституции стали темой мартовского этапа проекта "ШАГ"
Департамент по авиации Минтранса прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией
В Дзержинском ТЦСОН самостоятельно шьют марлевые повязки
Военнослужащие первого зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО проводят полевой выход
На Гродненщине продолжаются рейды по предупреждению палов сухой растительности
Подписаны учредительные документы о создании открытого парламентского клуба «Парламентский меридиан»
мнение
Всеволод ШИМОВ
Вирус остановил войну
Авторы
СКАНИРУЙТЕ