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Польское правительство не разрешает медикам обследовать мигрантов, застрявших на границе

Правительство Польши не разрешает медикам из неправительственных правозащитных организаций обследовать застрявших на границе мигрантов. На решение Варшавы не повлияла даже попытка посредничества со стороны высокопоставленного представителя Католической церкви, передает Delfi.


В конце октября издание Gazeta Wyborcza разместило заявление правозащитников, в котором сообщалось, что несколько десятков человек из числа беженцев, находящихся на границе, нуждаются в неотложной медицинской помощи.

– Мы знаем о нескольких летальных исходах и знаем, что жертв будет больше, если доступ к медицинской помощи будут блокировать и дальше, – отмечалось в документе.

Согласно информации организации "Врачи на границе", с просьбой допустить к мигрантам врачей в министерство внутренних дел обратился архиепископ Гнезненский и примас Польши (священнослужитель, обладающий высшей духовной юрисдикцией над прочими епископами в стране) Войцех Поляк. Однако ему было отказано.

В организации "Врачи на границе" подчеркивают, что пограничные службы Польши также отказываются от сотрудничества с ними и ссылаются на действующий с 2 сентября в приграничной зоне режим чрезвычайного положения.

Накануне несколько правозащитных организаций обращалось к польскому правительство с просьбой обеспечить права беженцев и предоставить им необходимую помощь. Так, сообщество активистов Grupa Granica призвало власти Польши разрешить медикам доступ в районы на границе, где был введен режим ЧП. Grupa Granica заявила об угрозе гуманитарной катастрофы на польской границе: условия для мигрантов становятся все более критическими в связи с начавшимися ночными заморозками и быстрым приближением зимы. Активисты сообщества считают, что если правительство Польши откажется предоставить врачам доступ в прилегающие к границе районы, многим мигрантам грозит смерть, а их тела удастся обнаружить только с наступлением весны.
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Фото: РЕЙТЕР
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