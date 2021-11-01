Польское правительство не разрешает медикам обследовать мигрантов, застрявших на границе

В конце октября издание Gazeta Wyborcza разместило заявление правозащитников, в котором сообщалось, что несколько десятков человек из числа беженцев, находящихся на границе, нуждаются в неотложной медицинской помощи.отмечалось в документе.Согласно информации организации "Врачи на границе", с просьбой допустить к мигрантам врачей в министерство внутренних дел обратился архиепископ Гнезненский и примас Польши (священнослужитель, обладающий высшей духовной юрисдикцией над прочими епископами в стране) Войцех Поляк. Однако ему было отказано.В организации "Врачи на границе" подчеркивают, что пограничные службы Польши также отказываются от сотрудничества с ними и ссылаются на действующий с 2 сентября в приграничной зоне режим чрезвычайного положения.Накануне несколько правозащитных организаций обращалось к польскому правительство с просьбой обеспечить права беженцев и предоставить им необходимую помощь. Так, сообщество активистов Grupa Granica призвало власти Польши разрешить медикам доступ в районы на границе, где был введен режим ЧП. Grupa Granica заявила об угрозе гуманитарной катастрофы на польской границе: условия для мигрантов становятся все более критическими в связи с начавшимися ночными заморозками и быстрым приближением зимы. Активисты сообщества считают, что если правительство Польши откажется предоставить врачам доступ в прилегающие к границе районы, многим мигрантам грозит смерть, а их тела удастся обнаружить только с наступлением весны.