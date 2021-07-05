На фоне введенных запретов полетов над Беларусью потери в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг (PANSA) могут достигнуть 3–5%. Об этом заявил глава PANSA Януш Янушевский, передает БЕЛТА со ссылкой на польский портал WPN.
– Ограничения, которые введены в отношении Беларуси европейскими странами, фактически меняют структуру авиаперевозок по всей Европе, – сказал Януш Янушевский, добавив, что в Польше это ощущается.
PANSA живет за счет сборов, взимаемых с авиакомпаний за предоставление аэронавигационных услуг для самолетов, которые приземляются и взлетают в аэропортах польского государства и летают через воздушное пространство страны.
– По первым оценкам данной обстановки, потенциальные потери доходов PANSA составят примерно 3–5% в период введения этих ограничений. Это обусловлено тем, что самые тяжелые самолеты, на которых перевозится больше всего пассажиров, переместились на север Европы, что спровоцировало потерю трафика, – пояснил руководитель PANSA.
Фото: pixabay.com
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Польское агентство аэронавигационных услуг заявило о падении доходов после запрета полетов над Беларусью
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