Польский пункт пропуска "Кузница Белостокская" прекращает работу 9 ноября

Информация об этом размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Автодорожный международный пункт пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны – "Брузги") 9 ноября с 09:00 в одностороннем порядке останавливает оформление лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу.
– Об этом сегодня проинформировало польское погранведомство. Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит. Стоит отметить, что при возобновлении работы польского пункта пропуска белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме, – рассказали в ведомстве.
ГПК просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Польшу.
Ближайший пункт пропуска на белорусско-польской границе – "Берестовица" (сопредельный польский – "Бобровники").