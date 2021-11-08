Польский пункт пропуска "Кузница Белостокская" прекращает работу 9 ноября

Автодорожный международный пункт пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны – "Брузги") 9 ноября с 09:00 в одностороннем порядке останавливает оформление лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу.– рассказали в ведомстве.ГПК просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Польшу.Ближайший пункт пропуска на белорусско-польской границе – "Берестовица" (сопредельный польский – "Бобровники").