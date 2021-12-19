Польский политолог: без сотрудничества с Беларусью восточный экономический вектор польской политики невозможен

Такое мнение в эфире телеканала «Беларусь 1» высказал польский политолог Матеуш Пискорский. Он подчеркнул, что ограничения на поставку в Беларусь некоторых товарных позиций ударят по польскому аграрному сектору.
- Обвинять белорусское руководство не стоит. В международной практике сложилось так, что после введения санкций наступают ответные шаги. В данном случае мы просто имеем дело с зеркальным ответом Беларуси.
Матеуш Пискорский прокомментировал и мнение, что с точки зрения польской экономики принятые Беларусью ответные меры не приведут к большим потерям:
- Обращаю внимание тех, кто так считает, что Беларусь на самом деле являлась определенными воротами для польских экспортеров на один из самых больших рынков – в Евразийское пространство. Так что без сотрудничества с Беларусью мы практически теряем доступ к рынкам Российской Федерации и Казахстана.
Политолог добавил: если же польская сторона приостановить транзит через Беларусь, это может отразиться и на отношениях с Китаем.
- Без Беларуси восточный экономический вектор польской политики, польского экспорта невозможен, - заключил он.
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