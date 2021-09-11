Польский концлагерь в Березе-Картузской - видео

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Город Береза в Брестской области Беларуси. Сегодня это административный центр Березовского района. Город с развитой промышленностью. До 1940 года местечко было известно, как Береза-Картузская. И это название приобрело дурную славу. В 1934 году здесь был создан концлагерь для внесудебного интернирования противников польского режима. В их число входили коммунисты, деятели еврейского, украинского и белорусского национальных движений, а также польские политические противники Юзефа Пилсудского.