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Польский концлагерь в Березе-Картузской - видео

Город Береза в Брестской области Беларуси. Сегодня это административный центр Березовского района. Город с развитой промышленностью. До 1940 года местечко было известно, как Береза-Картузская. И это название приобрело дурную славу. В 1934 году здесь был создан концлагерь для внесудебного интернирования противников польского режима. В их число входили коммунисты, деятели еврейского, украинского и белорусского национальных движений, а также польские политические противники Юзефа Пилсудского.

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