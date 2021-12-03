Польский депутат заявил, что недопущение журналистов на границу было ошибкой

По словам политика, полный запрет доступа для журналистов к польско-белорусской границе нелогичен. Павел Кукиз назвал это "выстрелом в колено".– обратил внимание он.Вместе с тем власти населенных пунктов, оказавшихся в зоне продленного режима ЧП, также выступают за допуск журналистов в приграничную зону. Уточняется, что на въезде и выезде из этих населенных пунктов размещены таблички с надписями "Запретная зона. Въезд запрещен".Ранее замминистра МВД Польши Блажей Побожий, анонсируя новые правила для пребывания журналистов в приграничной с Беларусью зоне, сообщил, что власти определили правила, которые обеспечат безопасность прессы, освещающей события в приграничной зоне. Добавлялось, что правительство Польши 3 декабря откроет пресс-центр для польских и иностранных журналистов, получивших специальное разрешение для освещения миграционного кризиса. Работать смогут одновременно максимум 20–30 журналистов.На веб-сайте пограничного ведомства Польши подчеркивается, что за организацию визитов представителей СМИ отвечает пограничная служба. Уполномоченный представитель погранслужбы определяет дату, время визита и детали маршрута с учетом ситуации на границе. Журналисты должны следовать инструкциям, данным организаторами визита, в том числе им может быть запрещена съемка тех или иных лиц и объектов.