Польские журналисты показали, что происходит на польской территории, где власти ввели режим ЧП

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За густыми лесами раскинулись небольшие польские деревушки, а за ними –Беларусь. Перейдя границу, мигранты пробиваются сквозь чащу и пытаются добраться до первой попавшейся деревни. Тут же вдоль границы –трехкилометровая полоса, в которой введено чрезвычайное положение. Пограничники патрулируют в лесах, милиция на подъездных дорогах.Польские журналисты показывают, что происходит у границы с Беларусью. Они стали свидетелями, как польская Пограничная служба "упаковывает" задержанных в этом районе иностранцев в машины и забирает их паспорта. Все указывает на то, что журналисты задокументировали так называемый push-back, то есть насильственное возвращение мигрантов к границе. В это же время министр обороны М. Блащак обращается к соотечественникам с призывом «не поддаваться белорусской пропаганде. Мигранты, в том числе дети, – инструмент в руках Президента Беларуси Александра Лукашенко, используемый против Польши».