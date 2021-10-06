Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.89
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Польские журналисты показали, что происходит на польской территории, где власти ввели режим ЧП

Польские журналисты показали, что происходит на польской территории, где власти ввели режим ЧП

Журналисты стали свидетелями так называемого push-back, то есть насильственной доставки мигрантов к польско-белорусской границе.

Подписаться

За густыми лесами раскинулись небольшие польские деревушки, а за ними –Беларусь. Перейдя границу, мигранты пробиваются сквозь чащу и пытаются добраться до первой попавшейся деревни. Тут же вдоль границы –трехкилометровая полоса, в которой введено чрезвычайное положение. Пограничники патрулируют в лесах, милиция на подъездных дорогах.

Польские журналисты показывают, что происходит у границы с Беларусью. Они стали свидетелями, как польская Пограничная служба "упаковывает" задержанных в этом районе иностранцев в машины и забирает их паспорта. Все указывает на то, что журналисты задокументировали так называемый push-back, то есть насильственное возвращение мигрантов к границе. В это же время министр обороны М. Блащак обращается к соотечественникам с призывом «не поддаваться белорусской пропаганде. Мигранты, в том числе дети, – инструмент в руках Президента Беларуси Александра Лукашенко, используемый против Польши».
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы