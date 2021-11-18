Польские СМИ пишут, что между служащими на границе с Беларусью военными Польши наблюдается раскол

Польские десантники, которые находятся на границе с Беларусью, недовольны деятельностью коллег из территориальных сил обороны, пишет портал o2.pl.

Военные из 6-й воздушно-десантной бригады, как пишет издание, находятся в приграничной зоне с конца октября 2021-го. Они охраняют границу республики и, как утверждается, находятся при этом на передовой. В то время территориальные войска, по информации портала, охраняют участки границы, «которым меньше угрожают нарушения» и «находятся скорее за спиной оперативных войск». При этом преподносятся заслуги территориальных войск так, будто те выполняют основной объем работы. В том числе в материале рассказывается о случаях, когда десантников на фото выдают за служащих территориальных войск. Данная ситуация вызывает волну раздражения и негодования среди польского десанта.